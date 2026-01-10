Logo
Large banner

Serija pucnjava u SAD: Najmanje šestoro mrtvih!

Izvor:

Tanjug

10.01.2026

18:08

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Naoružani muškarac ubio je šest osoba u saveznoj američkoj državi Misisipi u incidentima koji su se dogodili na tri različita mjesta, saopštila je kancelarija šerifa okruga Klej.

"Nažalost, suočili smo se sa tragedijom u našoj zajednici", napisao je šerif okruga Klej Edi Skot na Fejsbuku, prenosi En-Bi-Si njuz.

Pucnjave su se dogodile sinoć u Vest Pointu, blizu granice sa Alabamom, prenosi AP.

Skot je kazao da je život izgubilo šest osoba, od kojih su neke bile u srodstvu sa počiniocem.

Zvaničnici nisu dali dodatne informacije o pucnjavi niti su identifikovali žrtve.

Osumnjičeni je u pritvoru i ne postoji dodatna prijetnja za zajednicu, dodao je Skot.

Incident i motiv napada još uvijek su u fazi istrage.

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

pucnjava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела

Svijet

Protesti zbog sporazuma EU: Poljoprivrednici istresli nekoliko tona krompira u centru Brisela

2 h

0
Novac Evri Valuta

Svijet

Skandal trese ovu zemlju: Mračna strana finansijskog raja o kojoj svi šute, no jedan čovjek je progovorio

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Brisel i Kijev žele da uvuku Mađarsku u rat, prepreka za to je Orban

3 h

0
Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

Svijet

Iranke pale cigarete slikama ajatolaha Hamneija, dobile "kritike" zbog jedne stvari

3 h

1

Više iz rubrike

Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела

Svijet

Protesti zbog sporazuma EU: Poljoprivrednici istresli nekoliko tona krompira u centru Brisela

2 h

0
Novac Evri Valuta

Svijet

Skandal trese ovu zemlju: Mračna strana finansijskog raja o kojoj svi šute, no jedan čovjek je progovorio

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Brisel i Kijev žele da uvuku Mađarsku u rat, prepreka za to je Orban

3 h

0
Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

Svijet

Iranke pale cigarete slikama ajatolaha Hamneija, dobile "kritike" zbog jedne stvari

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

20

14

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

20

06

Šta će Evropa uraditi ako SAD zauzmu Grenland?

20

03

Fudbaleri Borca počeli pripreme za nastavak sezone

19

52

"Jaka" hrana, alkohol, manjak treninga: Kako se vratiti u formu nakon praznika?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner