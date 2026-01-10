Serija pucnjava u SAD: Najmanje šestoro mrtvih!

Naoružani muškarac ubio je šest osoba u saveznoj američkoj državi Misisipi u incidentima koji su se dogodili na tri različita mjesta, saopštila je kancelarija šerifa okruga Klej.

"Nažalost, suočili smo se sa tragedijom u našoj zajednici", napisao je šerif okruga Klej Edi Skot na Fejsbuku, prenosi En-Bi-Si njuz.

BREAKING: Multiple people killed due to 'violence' in West Point, Mississippi, sheriff says. Suspect in custody. pic.twitter.com/tOlzpLuN2u — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 10, 2026

Pucnjave su se dogodile sinoć u Vest Pointu, blizu granice sa Alabamom, prenosi AP.

Skot je kazao da je život izgubilo šest osoba, od kojih su neke bile u srodstvu sa počiniocem.

Zvaničnici nisu dali dodatne informacije o pucnjavi niti su identifikovali žrtve.

Osumnjičeni je u pritvoru i ne postoji dodatna prijetnja za zajednicu, dodao je Skot.

Incident i motiv napada još uvijek su u fazi istrage.