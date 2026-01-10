Logo
Protesti zbog sporazuma EU: Poljoprivrednici istresli nekoliko tona krompira u centru Brisela

10.01.2026

18:05

Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела
Foto: screenshot / x

Više stotina poljoprivrednika iz zemalja Beneluksa okupilo se na Velikom trgu u Briselu i istreslo nekoliko tona krompira u znak protesta zbog odluke EU da potpiše sporazum o slobodnoj trgovini sa južnoameričkom političkom i privrednom organizacijom Merkosur.

Poljoprivrednici tvrde da je sporazum sa južnoameričkim blokom Merkosur direktan udarac na razvoj poljoprivrednog fonda EU.

Nakon što su iz jednog od kamiona istresli nekoliko tona krompira, okupljeni su istakli transparent kojim se poziva na evropsku solidarnost, odnosno razumijevanje potreba domaćih proizvođača.

Zemlje članice EU podržale su dosad najveći postignuti sporazum o slobodnoj trgovini sa grupom latinoameričkih zemalja, čime je okončano 25 godina pregovora, ali su i dodatno podstakle tenzije sa poljoprivrednicima i ekolozima širom bloka.

Sporni sporazum Merkosura sa Argentinom, Brazilom, Paragvajem i Urugvajem izazvao je proteste u Poljskoj, Francuskoj, Grčkoj i Belgiji, a poljoprivrednici su blokirali ključne puteve u Parizu, Briselu i Varšavi, prenose mediji.

