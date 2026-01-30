Horor! Cijela porodica pronađena mrtva u kući

Izvor:
Muškarac, žena, dvojica tinejdžera i tri ljubimca pronađeni su mrtvi u kući u Pertu u Australiji, a policija sumnja da se radi o ubistvu i samoubistvu.
Policajci su u petak oko osam ujutru odgovorili na poziv o ozbiljnom incidentu u kući u zapadnom predgrađu Perta.
Po dolasku, sva četiri člana porodice - muškarac (50), žena (49) i dva dječaka (14 i 16) - pronađeni su mrtvi u različitim dijelovima kuće, zajedno sa porukom.
Dječaci su imali zdravstvene poteškoće, ali policija nije dala dalje objašnjenje.
Tri ljubimca - dva psa i mačka - takođe su pronađeni mrtv
Horor na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti na sve strane
Policiju je u kuću pozvao neko ko je poznavao porodicu i ko je imao zakazan sastanak sa njima.
Još uvijek nije poznato kada je došlo do tragedije.
Policija je takođe potvrdila da porodica nije ranije imala prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja i da nije korišćeno oružje.
Inspektorka Džesika Sekuro nije željela da ulazi u sadržaj pisma pronađenog na imanju, ali je rekla da će to biti dio policijske istrage.
"Ne mogu da ulazim u detalje niti u sadržaj poruke, niti u to ko ju je napisao", rekla je ona.
Inspektorka Sekuro je rekla da su policajci koji su bili na licu mjesta bili u šoku.
"Nije često da se naši policajci susretnu sa ovako tragičnim događajem sa ovolikim brojem poginulih", rekla je ona.
Područje je obezbeđeno i nema opasnosti po javnost.
