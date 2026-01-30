"Obnova države": Vijeće ministara odobrilo, ukidaju političke partije

Vojna hunta u Burkini Faso raspustila je sve političke stranke i ukinula pravni okvir koji je regulisao njihov rad, navodi se u uredbi koju je odobrilo vijeće ministara ove zapadnoafričke države.

Ministar unutrašnjih poslova Burkine Faso, Emile Zerbo, istakao je da je ova odluka dio šireg napora za "obnovu države", nakon, kako tvrdi, raširenih zloupotreba i disfunkcionalnosti u višestranačkom sistemu zemlje.

Prenos imovine u državno vlasništvo

Zerbo je rekao da je vladina revizija pokazala kako je umnožavanje političkih stranaka podsticalo podjele i slabilo društvenu koheziju.

Dekretom su raspuštene sve političke stranke i političke formacije, a sva njihova imovina biće prenesena u državno vlasništvo, prenosi Tanjug.

Prije vojnih pučeva zemlja je imala više od 100 registrovanih političkih stranaka, od kojih je 15 bilo zastupljeno u parlamentu nakon opštih izbora 2020. godine.

Vojni režim i regionalno savezništvo

Burkinu Faso vodi kapetan Ibrahim Traore, koji je preuzeo vlast državnim udarom u septembru 2022. godine, osam mjeseci nakon što je vojni oficir Paul-Henri Sandaogo Damiba takođe pučem svrgnuo demokratski izabranog predsjednika Rocha Marca Kaborea.

Burkina Faso je udružila snage sa susjednim Malijem i Nigerom, koje takođe vode vojne vlasti, te je formiran Savez država Sahela (AES) s ciljem jačanja ekonomske i vojne saradnje.