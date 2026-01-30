Logo
Large banner

"Obnova države": Vijeće ministara odobrilo, ukidaju političke partije

Izvor:

Agencije

30.01.2026

08:16

Komentari:

0
"Обнова државе": Вијеће министара одобрило, укидају политичке партије
Foto: Tanjug / AP / Angelos Tzortzinis

Vojna hunta u Burkini Faso raspustila je sve političke stranke i ukinula pravni okvir koji je regulisao njihov rad, navodi se u uredbi koju je odobrilo vijeće ministara ove zapadnoafričke države.

Ministar unutrašnjih poslova Burkine Faso, Emile Zerbo, istakao je da je ova odluka dio šireg napora za "obnovu države", nakon, kako tvrdi, raširenih zloupotreba i disfunkcionalnosti u višestranačkom sistemu zemlje.

Prenos imovine u državno vlasništvo

Zerbo je rekao da je vladina revizija pokazala kako je umnožavanje političkih stranaka podsticalo podjele i slabilo društvenu koheziju.

Dekretom su raspuštene sve političke stranke i političke formacije, a sva njihova imovina biće prenesena u državno vlasništvo, prenosi Tanjug.

Prije vojnih pučeva zemlja je imala više od 100 registrovanih političkih stranaka, od kojih je 15 bilo zastupljeno u parlamentu nakon opštih izbora 2020. godine.

Vojni režim i regionalno savezništvo

Burkinu Faso vodi kapetan Ibrahim Traore, koji je preuzeo vlast državnim udarom u septembru 2022. godine, osam mjeseci nakon što je vojni oficir Paul-Henri Sandaogo Damiba takođe pučem svrgnuo demokratski izabranog predsjednika Rocha Marca Kaborea.

Burkina Faso je udružila snage sa susjednim Malijem i Nigerom, koje takođe vode vojne vlasti, te je formiran Savez država Sahela (AES) s ciljem jačanja ekonomske i vojne saradnje.

Podijeli:

Tagovi:

Burkina Faso 

Političke partije

Afrika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Три државе створиле своју верзију НАТО-а

Svijet

Tri države stvorile svoju verziju NATO-a

1 mj

0
Буркина Фасо званично забранила хомосексуализам, уводи се драконски закон

Svijet

Burkina Faso zvanično zabranila homoseksualizam, uvodi se drakonski zakon

5 mj

1
Ова земља је обуставила емитовање Би-Би-Сија и "Гласа Америке"

Svijet

Ova zemlja je obustavila emitovanje Bi-Bi-Sija i "Glasa Amerike"

1 god

0
Burkina Faso i Mali: Vojna intervencija u Nigeru smatraće se objavom rata ovim državama!

Svijet

Burkina Faso i Mali: Vojna intervencija u Nigeru smatraće se objavom rata ovim državama!

2 god

0

Više iz rubrike

Хорор! Цијела породица пронађена мртва у кући

Svijet

Horor! Cijela porodica pronađena mrtva u kući

1 d

0
Не узда се у адвокате, већ у карте: Како се бивши сарадник Зеленског брани од оптужби за корупцију

Svijet

Ne uzda se u advokate, već u karte: Kako se bivši saradnik Zelenskog brani od optužbi za korupciju

1 d

0
Трамп амерички предсједник

Svijet

SAD uvode tarife zemljama koje prodaju naftu Kubi, jedna zemlja u fokusu

1 d

0
Мурис пред ирским судом због убиства сународника из БиХ

Svijet

Muris pred irskim sudom zbog ubistva sunarodnika iz BiH

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner