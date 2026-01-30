Horor: Policija zatekla monstruma kako siluje djevojčicu

Težak slučaj potresao je Kosovo. Lokalna policija zatekla je na djelu 54-godišnjaka kako siluje 12-godišnju maloljetnicu, u selu Dubrava.

Potom je policija uhapsila osumnjičenog i, odlukom tužioca, zadržala ga u pritvoru 48 sati.

Iz Osnovnog tužilaštva u Peći navode da tužilac slučaja priprema zahtjev za određivanje mjere pritvora za 54-godišnjaka.

Portparol Osnovnog tužilaštva u Peći, Škodran Nikči, rekao je da je na mjestu događaja izvršen neophodan uviđaj od strane policije.

"Juče je policija na djelu uhvatila lice koje je izvršilo krivično djelo silovanja nad maloljetnicom, pri čemu je na lice mjesta, pored policije, izašao i državni tužilac, branilac žrtava i svi relevantni organi, uključujući i druge institucije. Uključeno lice je zadržano 48 sati po nalogu državnog tužioca i istovremeno se priprema zahtev za određivanje mjere pritvora za krivično djelo silovanja“, naglasio je on.

"IndeksOnlajn" je tokom dana javio da je osumnjičeni Tom Prekaj iz Gurakoca.