Zastrašujući sudar Hitne i kamiona: Poginuli pacijent i bolničari

Izvor:

Agencije

30.01.2026

21:51

Застрашујући судар Хитне и камиона: Погинули пацијент и болничари
Foto: Pexels

Strašna saobraćajna nesreća potresla je Siciliju u četvrtak ujutru, kada su se na magistralnom putu Palermo–Agrigento sudarili kamion i medicinsko vozilo.

U silovitom sudaru nastradala su dva bolničara, kao i pacijent na dijalizi koji je u tom trenutku prevožen na liječenje.

Tragedija se dogodila na području Misilmerija, u kvartu Koda di Volpe. Na mjesto nesreće odmah su upućene patrole saobraćajne policije iz Lerkara Fridija, karabinjeri i ekipe hitne pomoći 118.

Полиција Србија

Hronika

Tinejdžer krvnički pretučen: Bježao od nasilnika, prolaznici plakali

Saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen dok su trajali uviđaj i intervencija spasilačkih službi, a tačan uzrok sudara još se utvrđuje.

Ostrvo je ponovo zavijeno u crno, dok magistrala Palermo–Agrigento još jednom potvrđuje status jedne od najopasnijih saobraćajnica na Siciliji.

