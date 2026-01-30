Zastrašujući sudar Hitne i kamiona: Poginuli pacijent i bolničari

Strašna saobraćajna nesreća potresla je Siciliju u četvrtak ujutru, kada su se na magistralnom putu Palermo–Agrigento sudarili kamion i medicinsko vozilo.

U silovitom sudaru nastradala su dva bolničara, kao i pacijent na dijalizi koji je u tom trenutku prevožen na liječenje.

Tragedija se dogodila na području Misilmerija, u kvartu Koda di Volpe. Na mjesto nesreće odmah su upućene patrole saobraćajne policije iz Lerkara Fridija, karabinjeri i ekipe hitne pomoći 118.

Saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen dok su trajali uviđaj i intervencija spasilačkih službi, a tačan uzrok sudara još se utvrđuje.

Ostrvo je ponovo zavijeno u crno, dok magistrala Palermo–Agrigento još jednom potvrđuje status jedne od najopasnijih saobraćajnica na Siciliji.