Osumnjičeni za krađu kriptovaluta vrijednih 65 miliona dolara krije se u BiH?

Andean Međedović, rođen u Kanadi, osumnjičen za krađu kriptovaluta vrijednih 65 miliona dolara, navodno je posljednji put viđen u Bosni i Hercegovini, odakle mu se gubi svaki trag.

Kako pišu kanadski mediji, on se pojavio u BiH nakon što je pušten iz srpskog pritvora, izbjegavajući tako višestruke međunarodne potjernice i naloge za hapšenje.

Sudski zapisi o slučaju Međedovića otkrivaju prevare vrijedne 65 miliona dolara u kriptovalutama, lažne pasoše, putovanja širom svijeta i povezanost sa hakovanjem platformi KyberSwap i Indexed Finance. Istrage nizozemskih, američkih i balkanskih vlasti ukazuju na ucjenjivačke poruke, ali i višegodišnju međunarodnu potjeru.

Naime, riječ je o poznatom kanadskom matematičaru, koji je pušten nakon što je u Srbiji bio pritvoren 105 dana tokom 2024. godine. Ali, sada mu se gubi svaki trag, iako kruže glasine da se nalazi negd‌je u Bosni i Hercegovini.

Andean Međedović, rođen je u Hamiltonu, poznat je po izuzetnom matematičkom talent. Svoje obrazovanje i rakošni talenat iskoristio je da prevari kripto projekte za više od 65 miliona dolara. Iako ga je Interpol uhvatio u Evropi prije dvije godine, „analitički lopov“ danas je nedostupan pravosudnim organima.

Kako prenose mediji, Međedović je završio srednju školu sa 14 godina, a master iz matematike stekao sa 18 godina. Potom se okrenuo kriminalu, a međunarodni problemi počeli su nakon leta iz amsterdamskog aerodroma Schiphol ka Kuvajtu.

Republika Srpska Dodik u Mađarskoj, danas sastanak sa Orbanom

Dana 11. decembra 2023, dvije sedmice nakon tog putovanja, nizozemsle vlasti izdale su evropsku potjernicu za „klincem koji je izveo hak vrijedan 48 miliona dolara” u digitalnoj imovini. Međedović je uhapšen u Beogradu devet mjeseci kasnije.

Koristio lažna imena i pasoše u hotelima širom Evrope

Prema zapisima iz postupka ekstradicije pred Višim sudom u Beogradu, koje su pregledali istraživački novinari, dok je bio u bjekstvu, “kontrolisao” je oko 65 miliona dolara u kriptovalutama.

Niko nije uspio da utvrdi tačne lokacije koje je posjećivao od 2021. pa sve do hapšenja u Beogradu. Međedović je svojevremeno rekao da je boravio u Južnoj Americi, na raznim ostrvima, ali i u zatvoru „negd‌je u Evropi“. Navodno je proputovao Brazil, Dubai i Španiju nakon nestanka krajem 2021.

„Možda može da živi na visokoj nozi,“ rekao je Kajl Armstrong, bivši agent FBI-a. „Međutim, da biste platili kiriju, kupili auto ili putovali, nema mnogo mjesta koja prihvataju kriptovalute.“ Armstrong vjeruje da je osumnjičeni možda „unovčio dio svojih miliona.“

Poznat u tehnološkim krugovima

Međedović je veoma poznat u kripto krugovima jer se vjeruje da je iskoristio dvije platforme. Američko Ministarstvo pravde i Nizozemska povezali su ga sa hakovanjem na KyberSwap i DeFi multichain agregator sa sjedištem u Vijetnamu.

Kako je izvijestio Cryptopolitan, KyberSwap je 2023. pretrpio napad botom na front-end, što je dovelo do gubitka 48 miliona dolara korisničkih sredstava. Nakon što je prevarom odnio ovu kripto- imovinu, napadač je poslao javnu poruku firmi: „Pregovori će početi za nekoliko sati kada se potpuno odmorim. Hvala.“

Upravo ta poruka je kasnije postala dio američke optužnice otpečaćene početkom 2025, gd‌je je on optužen za iznudu. Nizozemske vlasti tvrde da je u to vrijeme bio u hotelu u Hagu, gd‌je se Međedović prijavio sa lažnim slovačkim pasošem, a napustio ga jutro posle hakerskog napada, iako je već bio platio za mjesec dana boravka.

Sud u Ontariju izdao je nalog za hapšenje krajem 2021. kada se nije pojavio na građanskom suđenju. Navodno je iskoristio ranjivosti koda na platformi Index Finance pribavivši 16,5 miliona dolara sa svojih 18 godina.

Gd‌je je Međedović sada?

Prema zapisima nizozemske policije, koristio je bosanskohercegovački pasoš za jedan let te slovački za putovanje u Sarajevo. Međedović je još pred sudom u Beogradu rekao da posjeduje državljanstvo BiH, a ne kanadsko.

Kanadsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je „bilo upoznato sa kanadskim državljaninom pritvorenim u inostranstvu“ tokom ljeta 2024.

Region Mirjana Pajković nakon afere ''snimak'' došla u BiH: Na ivici suza se ispovjedila

Nakon prvog putovanja u BiH, 2023. godine, uslijedila je Interpolova crvena potjernica. Njegova sljedeća potvrđena lokacija bila je Ujedinjeni Arapski Emirati. Rekao je beogradskom sudu da je „bio u Dubaiju četiri mjeseca“ koristeći ime Lorenco. Pod tim imenom je iznajmio i stan u Beogradu, što je dovelo do njegovog hapšenja u avgustu 2024.

Međedović je bio u pritvoru 105 dana, ali je pušten nakon što Nizozemska nije uspjela u pokušaju ekstradicije.

Američki sudski podnesak iz januara prošle godine otkrio je da se „optuženi vjerovatno nalazi na slobodi, u Bosni i Hercegovini.“ Kada su novinari CBC-a čuli glasine da je u blizini Sarajeva, kontaktirali su upravnika zgrade u kojoj je navodno živio. Međutim, rečeno im je da su vlasti dolazile da ga traže, ali da „nikada nije viđen tamo.“