Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

Извор:
АТВ
31.01.2026
07:39
Коментари:12
Предсједник СНСД-а Милорад Додик ће се данас у Будимпешти састати са мађарским премијером Виктором Орбаном.
Током сусрета ће каже, истаћи пуно поштовање према мађарском народу и овом политичару лично, те ће му пожељети побједу на наредним изборима.
Током боравка у Будимпешти, Додик ће учествовати и на централној свечаности српске заједнице у Мађарској – Светосавској академији и Светосавском балу.
Додик је најавио и да почетком наредне седмице путује у Америку гдје ће присуствовати молитвеном доручку, а да ће у САД данас отпутовати српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
