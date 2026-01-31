Logo
Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

АТВ

АТВ

31.01.2026

07:39

Предсједник СНСД-а Милорад Додик ће се данас у Будимпешти састати са мађарским премијером Виктором Орбаном.

Током сусрета ће каже, истаћи пуно поштовање према мађарском народу и овом политичару лично, те ће му пожељети побједу на наредним изборима.

Током боравка у Будимпешти, Додик ће учествовати и на централној свечаности српске заједнице у Мађарској – Светосавској академији и Светосавском балу.

Додик је најавио и да почетком наредне седмице путује у Америку гдје ће присуствовати молитвеном доручку, а да ће у САД данас отпутовати српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Милорад Додик

Виктор Орбан

Мађарска

