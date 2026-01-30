Преминуо Славиша Раковић - потврђено из СДС-а

Извор:
АТВ
30.01.2026
22:07
Коментари:0
Славиша Раковић, члан Социјално-економског савјета Српске демократске странке и економски стручњак преминуо је након тешке болести јуче, 29. јануара.
Потврдио је ово Милован Цицко Бјелица из СДС-а.
Раковић је рођен у Сарајеву 1957. године. Завршио је Правни факултет у Сарајеву. Био је један од функционера у ратним владама Републике Српске на Палама, касније функционер у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, а радио је на пројектима Свјетске банке.
Учесник је многих међународних пројеката из економске области.
Славиша Раковић био је један од оснивача прве приватне банке у Републици Српској – "Нова банке".
Познат је као критичар економске политике власти СНСД-а, а био је ангажован у опозиционом политичком дјеловању.
Славиша Раковић је живио на Палама. Ожењен је и отац је једног дјетета. Сахрана ће бити обављена сутра у 13 часова на Палама.
