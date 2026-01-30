Након Израела, Милорад Додик идуће седмице путује у САД

Аутор:Маријана Ивељић
Из Израела у Америку. Милорад Додик, лидер СНСД-а наредне седмице путује у САД на позив два конгресмена на манифестацију у оквиру Молитвеног доручка.
"Понедјељак навече, на уторак одлазим у САД на позив конгресмена који су ме позвали да дођем на манифестацију у оквиру Молитвеног доручка, на коју се позивају лидери из читавог свијета. Вратићу се овдје у суботу и саопштићу неке нове могућности које Република Српска несумњиво отвара. Република Српска је отворила свој дипломатски аранжман на најбољи могући начин", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Нове могућности Република Српска отвара и након бројних састанака делегације Републике Српске у Израелу која је дочекана на највишем државном нивоу. Састанци су одржани са предсједником, премијером те земље па све до личности из свијета културе и образовања. То је, каже лидер СНСД-а који је предводио делегацију, било за памћење. Након бројних састанака у Израелу са највишим државним званичницима, поручује Додик, за Републику Српску више ништа неће бити исто.
"Они су искључиво везани за питање статуса и у Израелу сматрају да је неприхватљиво питање кршење Дејтонског споразума да он више не постоји да тај документ не заслужује више никакву пажњу и да се ново репозиционирање Републике Српске мора учинити кроз додатно разумијевање нашег положаја на важним мјестима у свијету. Ми ћемо кренути да радимо послове онако како смо и мислили по приоритетима који смо поставили и раније. Снажније ћемо те приоритете поново рехабилитовати и поставити их на начин и у динамици коју ми мислимо да буде пропусна да може да обезбиједи добро позиционирање Републике Српске", додао је Додик.
Милорад Додик већ сутра путује у Мађарску гдје ће се састати са премијером те земље Виктором Орбаном. Додик је најавио да ће истаћи пуно поштовање према мађарском народу и Орбану лично и пожељети му побједу на наредним изборима.
