Logo
Large banner

Након Израела, Милорад Додик идуће седмице путује у САД

Аутор:

Маријана Ивељић

30.01.2026

19:06

Коментари:

3

Из Израела у Америку. Милорад Додик, лидер СНСД-а наредне седмице путује у САД на позив два конгресмена на манифестацију у оквиру Молитвеног доручка.

"Понедјељак навече, на уторак одлазим у САД на позив конгресмена који су ме позвали да дођем на манифестацију у оквиру Молитвеног доручка, на коју се позивају лидери из читавог свијета. Вратићу се овдје у суботу и саопштићу неке нове могућности које Република Српска несумњиво отвара. Република Српска је отворила свој дипломатски аранжман на најбољи могући начин", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Нове могућности Република Српска отвара и након бројних састанака делегације Републике Српске у Израелу која је дочекана на највишем државном нивоу. Састанци су одржани са предсједником, премијером те земље па све до личности из свијета културе и образовања. То је, каже лидер СНСД-а који је предводио делегацију, било за памћење. Након бројних састанака у Израелу са највишим државним званичницима, поручује Додик, за Републику Српску више ништа неће бити исто.

"Они су искључиво везани за питање статуса и у Израелу сматрају да је неприхватљиво питање кршење Дејтонског споразума да он више не постоји да тај документ не заслужује више никакву пажњу и да се ново репозиционирање Републике Српске мора учинити кроз додатно разумијевање нашег положаја на важним мјестима у свијету. Ми ћемо кренути да радимо послове онако како смо и мислили по приоритетима који смо поставили и раније. Снажније ћемо те приоритете поново рехабилитовати и поставити их на начин и у динамици коју ми мислимо да буде пропусна да може да обезбиједи добро позиционирање Републике Српске", додао је Додик.

Милорад Додик већ сутра путује у Мађарску гдје ће се састати са премијером те земље Виктором Орбаном. Додик је најавио да ће истаћи пуно поштовање према мађарском народу и Орбану лично и пожељети му побједу на наредним изборима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Израел

Америка

posjeta

Коментари (3)
Large banner

Прочитајте више

Велика запљена у аутобусу из БиХ

Регион

Велика запљена у аутобусу из БиХ

1 д

0
Новак Ђоковић на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић отворио душу: Доста је неких "експерата" хтјело да ме пензионише

1 д

0
МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

Србија

МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

1 д

0
Кнежевић повлачи подршку Влади Црне Горе

Регион

Кнежевић повлачи подршку Влади Црне Горе

1 д

0

Више из рубрике

Минић честитао Ђоковићу: Највећи, хвала ти што нас чиниш поносним народом

Република Српска

Минић честитао Ђоковићу: Највећи, хвала ти што нас чиниш поносним народом

1 д

2
Раденко Бубић министар привреде и предузетништва

Република Српска

Бубић: Формирана радна група за рјешавање проблема превозника

1 д

1
ЕУ не жели равноправан однос, већ подаништво

Република Српска

ЕУ не жели равноправан однос, већ подаништво

1 д

0
Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел

Република Српска

Ковачевић: Министар Сар јасно рекао да добро знају ко јесте, а ко није пријатељ Израел

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner