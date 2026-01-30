Шта доноси колективни уговор за запослене у локалним заједницама?

Извор:
АТВ
30.01.2026
19:21
Коментари:0
Већа правна сигурност запослених, јасније дефинисана права и обавезе, као и уређенији систем плата и накнада, то је оно што доноси колективни уговор за запослене у области локалне самоуправе.
Основна плата запослених увећава се:
Из синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби поручују да је потписани уговор један од најбољих у региону.
"Закон о платама за запослене у локалним самоуправама дефинише цијену рада која је од 120 до 160 КМ и ту су прописани коефицијенти за сва радна мјеста, а колективни уговор одређује неке нове посебне одредбе које немају у закону у платама, додатни слободан дан, за ризик на послу у зависности од акта процјене ризика", рекао је предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске Бранко Зеленовић.
Потписивање колективног уговора представља важан искорак у јачању система локалне самоуправе и професионализацији јавне управе.
"Највећи значај који ћемо постићи потписивањем овог колективног уговора, а након доношења закона о платама за запослене у органима јединица локалне самоуправе јесте чињеница да смо напокон створили јединствен правни основ за остваривање права запослених у јединицама локалне самоуправе", изјавила је министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић.
Из синдиката управе кажу да ће посебним колективним уговорoм, преко 10 хиљада радника, у 64 локалне заједнице добити минимално 10 одсто повећање плата.
"Постоји могућност да сада свака локална заједница са својом синдикалном организацијом потпише колективни уговор код послодавца и да додатно повећају плате, уколико се то не деси они ће директно примјењивати колективни уговор који смо ми потписали са Владом Републике Српске чиме смо онемогућили самовољу градоначелника и начелника", истакао је предсједник Синдиката управе Божо Марић.
У колективном уговору су дефинисани и елементи попут основице за обрачун плате, накнада за превоз и топли оброк, увећања на основу минулог рада и прековремени рад.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д3
Република Српска
1 д2
Република Српска
1 д1
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму