Energo klub: Problemi, investicije i mrežarina – pregled energetskog sektora Srpske

Izvor:

ATV

15.11.2025

13:09

енерго ново
Foto: atv

Ovonedjeljni 'Energo klub' donosi priču o zaključcima tematske sjednice Vlade o energestkom sektoru Srpske.

Šta su problemi i izazovi, a šta rješenja i planovi?

Istražujemo da li su stale energo investicije.

Razgovaramo sa Ognjenom Kuljićem, direktorom 'Elektro-Hercegovine', o cijenama mrežarine.

‘Energo klub’ pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.

Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

