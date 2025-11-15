Energo klub: Problemi, investicije i mrežarina – pregled energetskog sektora Srpske

Izvor:
ATV
15.11.2025
13:09
Ovonedjeljni 'Energo klub' donosi priču o zaključcima tematske sjednice Vlade o energestkom sektoru Srpske.
Šta su problemi i izazovi, a šta rješenja i planovi?
Istražujemo da li su stale energo investicije.
Razgovaramo sa Ognjenom Kuljićem, direktorom 'Elektro-Hercegovine', o cijenama mrežarine.
‘Energo klub’ pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
