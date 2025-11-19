Otkriven detalj iz Melburna: Ovo o Đokoviću i Mariju nismo znali

Američka teniserka Džesika Pegula podijelila je detalje sa turnira u Melburnu, gd‌je je pratila prve zajedničke mečeve Marija i Đokovića.

Kada je Endi Mari preuzeo ulogu trenera Novaka Đokovića, teniski svijet je ostao iznenađen – nekadašnji rivali su postali saradnici.

Iako je njihova saradnja trajala kraće nego što su mnogi očekivali, obojica danas sa osmijehom pričaju o tom periodu.

Gostujući u "The Player's Box Podcast", Džesika Pegula se prisjetila jednog detalja iz Melburna.

"Sjećam se da je Australija bio prvi turnir otkako su počeli saradnju. Novak je bio na biciklu za zagrijavanje i razgovarao o pozicioniranju na terenu i tome šta bi trebalo da radi. Pitala sam se: šta oni uopšte mogu da razgovaraju? Novak sve radi savršeno. Ali bilo je fascinantno gledati kako komuniciraju."

Pegula je istakla da je Mari posebno želio da razume Novakov mentalni sklop, koji je poznat kao jedan od najjačih u istoriji sporta:

"Endi je oduvijek bio otvoren ka učenju, a čini se da ga je posebno zanimala Novakova mentalna snaga."

Podsjetimo, Džesika Pegula dolazi iz jedne od najbogatijih porodica u SAD.

Njen otac Teri Pegula je magnat u naftnoj i gasnoj industriji, dok njena majka vodi porodičnu sportsko-investicionu grupu koja između ostalog posjeduje NFL tim Bafalo Bils i NHL tim Bafalo Sejbres.

Porodično bogatstvo procenjuje se na oko osam milijardi dolara.