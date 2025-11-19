Logo
Rodžer Federer primljen u Kuću slavnih

19.11.2025

17:09

Komentari:

0
Роџер Федерер тенисер пубика
Foto: Tanjug/AP

Nekadašnji švajcarski teniser Rodžer Federer izabran je u Međunarodnu tenisku kuću slavnih.

U saopštenju se navodi da je Federer izabran u Kuću slavnih sa sedištem u Roud Ajlendu.

"Oduvijek sam cijenio istoriju tenisa i primer koji su postavili oni pre mene. Osjećam se vrlo ponizno što su me na ovaj način priznali sport i moji vršnjaci", rekao je Federer.

Ceremonija svečanog prijema u Kuću slavnih biće održana u avgustu 2026. godine u Njuportu.

Federer je u karijeri osvojio 103 trofeja, a od toga 20 grend slem titula. On je ukupno proveo 310 ned‌jelja na čelu ATP liste.

"Nisam mogao da predvidim da ću osvojiti ovoliko velikih titula. Nadao sam se da ću možda imati jednu, da budem sasvim iskren, na početku karijere", naveo je Federer.

Tag:

Rodžer Federer

Komentari (0)
