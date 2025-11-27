Logo
Ухапшен Приједорчанин: Телефоном пријетио радним колегама из Бањалуке

АТВ

27.11.2025

12:54

Фото: АТВ

Припадници Полицијске управе Бањалука ухапсили су Д.С. из Приједора који је осумњичен да је телефоном пријетило двојици Бањалучана.

Д.С. се сумњичи да је јуче и у уторак, 25. новембра, у више наврата телефоном позвао два мушкарца из Бањалуке и упућивао им пријетње по живот и тијело што је код њих изазвало осјећај страха и угрожености.

У току је криминалистичка обрада овог лица, које ће након комплетирања и документовања предмета данас уз извјештај о почињеном кривичном д‌јелу угрожавање сигурности бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Како сазнаје АТВ, ради се од Драгославу Стјепановићу који се сумњичи да је упућивао пријетње радним колегама из Управе за индиректно опорезивање.

