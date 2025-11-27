Ухапшен Приједорчанин: Телефоном пријетио радним колегама из Бањалуке

Извор:
Припадници Полицијске управе Бањалука ухапсили су Д.С. из Приједора који је осумњичен да је телефоном пријетило двојици Бањалучана.
Д.С. се сумњичи да је јуче и у уторак, 25. новембра, у више наврата телефоном позвао два мушкарца из Бањалуке и упућивао им пријетње по живот и тијело што је код њих изазвало осјећај страха и угрожености.
У току је криминалистичка обрада овог лица, које ће након комплетирања и документовања предмета данас уз извјештај о почињеном кривичном дјелу угрожавање сигурности бити предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Како сазнаје АТВ, ради се од Драгославу Стјепановићу који се сумњичи да је упућивао пријетње радним колегама из Управе за индиректно опорезивање.
