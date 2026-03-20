Tramp: Ne želim prekid vatre u sukobu sa Iranom

Predsjednik SAD Donald Tramp odbacio je mogućnost prekida vatre sa Iranom, tvrdeći da SAD imaju prednost i da bi željele odlučan kraj rata.

- Pa, gledajte, možemo imati dijalog, ali znate, ne želim prekid vatre. Ne prekidate vatru kada bukvalno uništavate drugu stranu. Oni nemaju mornaricu. Nemaju ratno vazduhoplovstvo. Nemaju nikakvu opremu. Nemaju osmatrače. Nemaju protivvazdušna odbrambena sredstva. Nemaju radar. A njihovi lideri su svi ubijeni na svim nivoima. Mi to ne želimo da uradimo - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, prenosi CNN.

Prema njegovim riječima, SAD i Izrael žele "manje-više slične stvari" u ratu sa Iranom.

- Odnosi su, mislim da su veoma dobri. Želimo manje-više slične stvari - rekao je američki lider.

On je ponovio da vjeruje da su SAD "pobijedile" u ratu sa Iranom.