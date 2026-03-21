Izašao u noćni klub pa nestao: Studenta pronašli mrtvog, a sumnja se da je ovo uzrok

Autor:

ATV

21.03.2026

16:03

Foto: Printskrin/Jutjub

Džejms Džimi Grejsi (20), student treće godine Univerziteta u Alabami, bio je u posjeti prijateljima koji su na razmjeni u Barseloni. On se u srijedu oko 3 sata ujutru razdvojio od prijatelja u noćnom klubu Šoko (Shôko) na samoj obali i od tada mu se gubio svaki trag.

Policijski ronioci pronašli su Grejsijevo tijelo u četvrtak oko 18 časova, u vodi, na dubini od oko četiri metra, preko puta Olimpijske luke (Port Olympic).

Istražitelji nisu isključili mogućnost da je mladić bio drogiran, potvrdio je izvor za medije. Vjeruje se da je Grejsi sam krenuo ka vodi i upao dok je bio pod dejstvom narkotika, alkohola ili oba, navodi isti izvor. Rezultati obdukcije i toksikoloških analiza se još čekaju i ne očekuju se prije narednog četvrtka.

Zanimljivo je da je Grejsijev novčanik pronađen netaknut, sa novcem, kreditnim karticama i ličnim dokumentima unutra.

Ротација-илустрација

Nestanak studenta iz Alabame dospio je u javnost kada je njegova majka Teriz ranije ove nedjelje uputila hitan apel za pomoć putem Fejsbuka.

"Policija ima njegov telefon, ali se on nikada nije vratio u svoj Erbi-en-bi (Airbnb)", napisala je Teriz, moleći sve koji su ga možda vidjeli da je kontaktiraju.

U trenutku nestanka, Grejsi je nosio bijelu majicu, tamne pantalone (vjerovatno donji dio trenerke) i zlatan lančić sa krstom od cirkona.

Klub Šoko je popularno mjesto na samoj obali u četvrti Barseloneta, poznato po pogledu na Mediteran i veoma posjećeno od strane lokalaca i turista. Organizacija Nightlife International proglasila ga je za sedmi najbolji noćni klub na svijetu.

Grejsi je odsjeo u smještaju u ulici Ronda de San Pere, jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica. Udaljenost od kluba do njegovog apartmana je otprilike tri kilometra, ali se on te kobne večeri nikada nije vratio kući.

(Dailymail)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

nestao dječak

Barselona

