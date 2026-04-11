Karan: Vaskrsenje nas podsjeća na temeljne vrijednosti i istine našeg naroda

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, uputio je čestitku Njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, mitropolitima, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i svim pravoslavnim vjernicima.
- Povodom nastupajućeg Vaskrsa, upućujem srdačne čestitke i želje da ovaj najveći hrišćanski praznik dočekate i provedete u miru, radosti i dobrom zdravlju, slaveći tradiciju našeg naroda - rekao je Karan.
Istakao je da nas vaskrsenje podsjeća na temeljne vrijednosti i istine našeg naroda, da ljubav pobjeđuje mržnju, da svjetlost uvijek odnosi pobjedu nad tamom, a život nad smrću.
- Ovi praznični dani utvrđuju nas u vjeri, pravdi, istini i porodičnim vrijednostima, koje su temelji tradicije srpskog naroda. Želim da Vaskrs proslavite u miru, radosti i blagostanju, okruženi svojim najmilijima, sa vjerom u snagu života i pobjedu dobra. Hristos vaskrse-Vaistinu vaskrse - navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske.
