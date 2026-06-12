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Poznate nove cijene goriva

Autor:

ATV
12.06.2026 13:41

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Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Foto: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Maksimalne maloprodajne cijene dizela i benzina u narednih sedam dana biće niže za po dva dinara, tako da će litar evrodizela koštati 220 dinara, a benzina 194 dinar.

Nove cijene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cijene derivata nafte primjene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Sredinom maja vozači su za litar evrodizela plaćali 223 dinara, dok je benzin koštao 191 dinar.

Nedjelju dana kasnije dizel je poskupio na 225 dinara, a benzin na 193 dinara.

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Krajem maja uslijedila je korekcija, pa je dizel spušten na 222 dinara, dok je benzin dostigao 196 dinara po litru.

Azijska tržišta akcija zabilježila su danas snažan rast nakon novih signala o mogućem mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, dok su cijene nafte pale na najniži nivo u posljednja dvija mjeseca.

Cijena američke sirove nafte VTI pala je za 1,2 odsto na 86,69 dolara po barelu, nakon pada od 2,6 odsto prethodnog dana, prenio je Rojters.

Cijene plemenitih metala takođe su pale.

Analitičari ocjenjuju da će dalji pravac tržišta u velikoj mjeri zavisiti od razvoja pregovora između Vašingtona i Teherana i eventualne potvrde mirovnog sporazuma, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Srbija

gorivo

Cijene goriva

Dizel cijena

benzinska pumpa

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Poznate nove cijene goriva

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