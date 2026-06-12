Preminula djevojčica heroina Jana Simonović (6)

Preminula je malena Jana Simonović (6) iz Doljevca kojoj je u maju 2025. godine dijagnostikovan tumor mozga.

Ovoj djevojčici je u julu 2022. operativno liječen adrenokortikalni karcinom koji je uklonjen u cjelosti, nakon čega je stanje redovno praćeno. Međutim, poslije ove operacije uslijedila je još jedna borba.

U maju 2025. godine Jana postaje pospanija, a roditelji primjećuju da zaostaje desni ugao usana, kao i da dolazi do paralize desne strane lica, ruke i noge. Dijagnostikovan je tumor mozga, iznad šatora mozga (D43.0 Neoplasma cerebri supratentoriale).

Gradovi i opštine Prijedor dobija novi izgled: 1,2 miliona KM za šetalište uz Sanu

Cijela Srbija se digla na noge kako bi pomogla ovoj djevojčici, a humanitarac Marko Nikolić i njegova fondacija "Zajedno možemo" uplatili su dva miliona dinara za njeno liječenje. Nažalost, Marko je juče objavio tragične vijesti - da je malena Jana preminula.

Jana je bila članica Fondacije Budi Human.

(Telegraf)