Viktor Orban odgovorio Miloradu Dodiku

Premijer Mađarske Viktor Orban danas je ješ jednom dobio podršku od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika pred nedjeljne izbore.
Sada je Orban odgovorio Dodiku putem svog naloga na mreži Iks.
🤝 Thank you, my friend @MiloradDodik. Your support is much appreciated. https://t.co/VtcAY6BRZQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026
"Hvala ti, moj prijatelju. Mnogo cijenim tvoju podršku", naglasio je Orban.
Dodik je Orbanu poželio puno sreće i uspjeha na izborima koji će u Mađarskoj biti održani u nedjelju.
Siguran sam, kaže Dodik, da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet, stabilnost i budućnost zemlje.
"Republika Srpska stoji uz Vas", istakao je Dodik.
Dragom prijatelju @PM_ViktorOrban želim puno sreće i uspjeha na izborima.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 11, 2026
Siguran sam da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet, stabilnost i budućnost zemlje.
Republika Srpska stoji uz Vas. pic.twitter.com/3oDok6HdsV
