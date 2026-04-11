Viktor Orban odgovorio Miloradu Dodiku

Premijer Mađarske Viktor Orban danas je ješ jednom dobio podršku od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika pred nedjeljne izbore.

Sada je Orban odgovorio Dodiku putem svog naloga na mreži Iks.

🤝 Thank you, my friend @MiloradDodik. Your support is much appreciated. https://t.co/VtcAY6BRZQ — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026

"Hvala ti, moj prijatelju. Mnogo cijenim tvoju podršku", naglasio je Orban.

Šta je Dodik poručio?

Dodik je Orbanu poželio puno sreće i uspjeha na izborima koji će u Mađarskoj biti održani u nedjelju.

Siguran sam, kaže Dodik, da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet, stabilnost i budućnost zemlje.

"Republika Srpska stoji uz Vas", istakao je Dodik.