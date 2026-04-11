Logo
Large banner

Viktor Orban odgovorio Miloradu Dodiku

Autor:

ATV
11.04.2026 16:21

Komentari:

1
Милорад Додик и Виктор Орбан
Foto: Screenshot / X

Premijer Mađarske Viktor Orban danas je ješ jednom dobio podršku od predsjednika SNSD-a Milorada Dodika pred nedjeljne izbore.

Sada je Orban odgovorio Dodiku putem svog naloga na mreži Iks.

"Hvala ti, moj prijatelju. Mnogo cijenim tvoju podršku", naglasio je Orban.

Šta je Dodik poručio?

Dodik je Orbanu poželio puno sreće i uspjeha na izborima koji će u Mađarskoj biti održani u nedjelju.

Siguran sam, kaže Dodik, da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet, stabilnost i budućnost zemlje.

"Republika Srpska stoji uz Vas", istakao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Viktor Orban

Mađarska

Republika Srpska

Mađarska izbori 2026

Komentari (1)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner