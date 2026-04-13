Amerika rasporedila 15 ratnih brodova, počela blokada Ormuskog moreuza

Više od 15 američkih ratnih brodova raspoređeno je na Bliskom istoku da bi podržali blokadu Ormuskog moreuza, piše "Volstrit džurnal".

Kako list piše, brodovi raspolažu helikopterima za operacije ukrcavanja, a pojedini mogu da usmjere komercijalne brodove ka određenim zonama zadržavanja.

Vašington je rasporedio nosač aviona, nekoliko razarača sa navođenim raketama, amfibijski jurišni brod i dodatne brodove, rekao je mornarički zvaničnik iz Centralne komande.

Penzionisani mornarički viceadmiral Kevin Donegan kaže da će ratni brodovi vjerovatno ostati izvan Ormuskog moreuza da bi izbjegli potencijalne prijetnje iz Irana.

Centralna komanda SAD počela je da blokira Ormuski moreuz iz Omanskog zaliva i Arapskog mora, prema direktivi predsjednika SAD Donalda Trampa, nakon što su propali razgovori između Vašingtona i Teherana, prenosi Srna.