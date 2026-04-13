"Jednak tretman za sve žrtve nacista"

ATV
13.04.2026 17:38

"Једнак третман за све жртве нациста"

Rusija zahtijeva jednak tretman za sve žrtve nacista, izjavila je danas Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na odliku Nemačke da isplati novčane naknade samo žrtvama opsade Lenjingrada jevrejskog porekla za vrijeme Drugog svjetskog rata.

"Samo oni koji su mogli da dokažu svoju jevrejsku nacionalnost primali su isplate. Šta je sa ostalima? Teško je zamisliti ciničniji pristup u 21. veku. Tražimo jednak tretman za žrtve Trećeg rajha", rekla je Zaharova, prenose RIA Novosti.

Ona je navela da je rusko Ministarstvo spoljnih poslova poslalo note drugim zemljama sa informacijama o Danu sjećanja na žrtve genocida nad sovjetskim narodom i značaju ovog datuma za očuvanje istorijskog sećanja.

"Čudovišno internacionalno ponašanje agresivne manjine, zasnovano na destabilizaciji istorijskog pamćenja, bukvalno je izazvalo potrebu za stvaranjem još jednog datuma:, odnosno 19. aprila", rekla je Zaharova, aludirajući na 19. april iz 1943, kada su se Jevreji zatvoreni u getu u Varšavi oružano suprotstavili nacističkim nemačkim trupama koje su pokušale da deportuju preostalo stanovništvo u logore smrti, što je datum koji se u Rusiji smatra Danom početka borbe protiv nacizma.

Opsada Lenjingrada je počela 8. septembra 1941. godine i trajala je skoro 900 dana.

Slomljena je 18. januara 1943. godine, ali su građani tadašnjeg Lenjingrada morali da čekaju još godinu dana da bi bila potpuno ukinuta 27. januara 1944. godine.

Prema različitim procenama, između 400.000 i 1,5 miliona ljudi je umrlo tokom opsade, pri čemu je velika većina umrla od gladi, a ne od granatiranja ili bombardovanja.

Konferencija o jevrejskim materijalnim potraživanjima protiv Nemačke objavila je 2021. da će preživeli Holokausta tokom opsade Lenjingrada dobijati mesečnu naknadu od 375 evra od Nemačke, uprkos zahtevima da se isplate prošire na sve žrtve, bez obzira na nacionalnost.

Marija Zaharova

Rusija

Ukrajina

Više iz rubrike

Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

Svijet

Počela dvostruka blokada Hormuškog moreuza: Brodovi bez odobrenja SAD rizikuju zapljenu

4 h

0
Бегоња Гомез и Педро Санчез

Svijet

Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

4 h

0
Принц Ендру

Svijet

Bivši batler otkrio kako se Endru ponašao iza zatvorenih vrata: "Niko nije htio da bude u njegovoj blizini"

4 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Suspendovan KK Partizan?

20

58

Za Strijelca je počela nedjelja velikih promjena

20

55

Drama u Kotor Varošu: Muškarac prijetio bombom, policija ga savladala

20

40

Stiglo upozorenje iz Teherana: Američki brodovi će biti poslati na dno mora

20

33

Viktor Orban se oglasio dan nakon izbornog poraza

