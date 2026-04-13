Tramp: Ako iranski brodovi priđu blokadi, biće uništeni

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će biti uništen svaki iranski brod koji priđe američkoj blokadi u Omanskom zalivu i Arapskom moru.

"Ako se bilo koji od ovih brodova približi našoj blokadi, biće odmah eliminisan primjenom istog sistema ubijanja koji koristimo protiv dilera droge na brodovima na moru. Brz je i brutalan", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da je "iranska mornarica na dnu mora, potpuno uništena", navodeći da je riječ o 158 brodova.

"Ono što nismo pogodili je mali broj, kako ih nazivaju, `brzih jurišnih čamaca`, jer nismo smatrali da su velika prijetnja", napisao je Tramp.

Američka centralna komanda saopštila je ranije da će od 15.00 časova provoditi blokadu Omanskog zaliva i Arapskog mora istočno od Ormuskog moreuza za sav brodski saobraćaj, bez obzira na zastavu pod kojom brodovi plove, piše Srna