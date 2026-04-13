Skandal trese Španiju: Podignuta optužnica protiv supruge Pedra Sančeza

ATV
13.04.2026 17:11

Бегоња Гомез и Педро Санчез
Foto: Tanjug / AP / Andres Martinez Casares

Begonja Gomez, supruga španskog premijera Pedra Sančeza, optužena je za više krivičnih djela, uključujući trgovinu uticajem i korupciju u privatnom sektoru.

Sudija Huan Karlos Peinado podigao je optužnicu protiv Gomezove nakon višemjesečne krivične istrage koja je potresla špansku politiku, navodi se u presudi objavljenoj danas.

Gomezova će sada morati da se pojavi pred sudom, piše "Blumberg".

Vlada je više puta negirala bilo kakvu krivičnu odgovornost Gomezove.

Kako piše španski list "Pais", Gomezova će se pojaviti pred sudom zbog četiri krivična djela:

  • - pronevjere
  • - trgovine uticajem
  • - korupcije u privatnom sektoru
  • - zloupotrebu zaštitnog znaka

Istražni sudija je odustao od optužbe za obavljanje profesije bez odgovarajućih kvalifikacija, za šta je prethodno bila pod istragom.

Gomezova je trenutno na službenom putovanju u Kini sa svojim suprugom Pedrom Sančezom.

Šef madridskog suda pristao je da zatvori istragu i da pred sud izvede druge dvije osobe koje su pod istragom u ovom slučaju: Kristinu Alvarez, savjetnicu Gomezove u palati Monkloa, i biznismena Huana Karlosa Barabesa. Sudija je napravio ovaj korak nakon dvije godine istrage.

Istraga protiv Begonje Gomez

Istraga protiv Begonje Gomez uslijedila je u aprilu 2024. nakon žalbe grupe za borbu protiv korupcije "Manos Limpijas" (Čiste ruke), koja ima veze sa krajnjom desnicom, pisao je ranije "Gardijan".

Grupa je navela da je Gomezova iskoristila svoj uticaj kao supruga premijera da bi navodno obezbijedila sponzore za magistarski kurs na univerzitetu koji je vodila.

Španski mediji su u aprilu iste godine objavili audio-zapise i transkripte sastanka 2014. između jednog ministra konzervativne Narodne partije (PP) i Hosea Manuela Viljareha, bivšeg policijskog inspektora optuženog za špijuniranje i rad na diskreditaciji nekih od španskih političara.

Na snimcima njih dvojica razgovaraju o planovima da špijuniraju oca Begonje Gomes kako bi "politički ubili Sančesa", prenio je "Gardijan".

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Begonja Gomez

Pedro Sančez

Španija

korupcija

Optužnica

Potvrđena optužnica

