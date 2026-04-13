Počela dvostruka blokada Hormuškog moreuza: Brodovi bez odobrenja SAD rizikuju zapljenu

Američka blokada Hormuškog moreuza, čime je područje stavljeno u dvostruki režim ograničenja, počela je u 16:00 sati po lokalnom vremenu. Do toga dolazi nakon što su, prema navodima, propali prvi pregovori američke i iranske delegacije održani tokom vikenda u Pakistanu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump), nakon neuspješnih pregovora u Islamabadu, najavio je da će američka vojska uspostaviti blokadu pomorskog saobraćaja kroz moreuz, kroz koji već ranije prolaze samo brodovi uz iransko odobrenje.

Prema navodima, američka vojna blokada obuhvatila je i sav promet koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, a počela je danas u 10 sati po istočnoameričkom vremenu. Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) najavio je odgovor.

Ograničenja se odnose na područja Perzijskog zaljeva, Omanskog zaljeva i Arapskog mora istočno od Hormuškog moreuza, uključujući iransku obalu, luke i energetsku infrastrukturu.

Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopćile su da uvode ograničenja pristupa moru koja utiču na iranske luke i obalna područja.

Američka centralna komanda (CENTCOM) upozorila je da bi brodovi koji bez odobrenja uđu ili izađu iz tog područja mogli biti presretnuti, preusmjereni ili zaplijenjeni, uz napomenu da su humanitarne pošiljke izuzete, piše Dnevni avaz