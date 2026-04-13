Uz ovaj zaboravljeni trik naših baka imaćete saksije pune cvijeća

Svaka domaćica sanja o tome da joj terasa ili dvorište izgledaju kao iz časopisa, ali rijetko kome polazi za rukom da mu žardinjere budu pune cvijeća tokom cijelog ljeta, naročito kada krenu velike vrućine.

Dok se danas mnogi pri njegovanju cvijeća oslanjaju na skupu hemiju i vještačka đubriva, rješenje za bujno i raskošno cvjetanje zapravo se krije u starim receptima koje su koristile naše bake. One su znale da se tajna bujnog rasta krije u prirodi, a jedan zaboravljeni sastojak iz kuhinje bio je dovoljan da njihove saksije budu pune cvjetova od proljeća pa sve do prvih mrazeva.

Snaga jednog jajeta za bujno cvjetanje

Ako ste novi u baštovanstvu ovo vam može d‌jelovati čudno, ali svaki iskusniji "poljoprivrednik" znaće kakve benefite obična jaja imaju za biljke.

Trik koji se prenosi generacijama je zapravo vrlo jednostavan: u saksijsku zemlju, prije nego što posadite biljku, spustite jedno cijelo svježe jaje. Preko njega sipajte sloj zemlje, pa tek onda posadite željeno cvijeće i zalivajte ga po potrebi. Kako se jaje u zemlji polako raspada, minerali koje sadrži postepeno će se sjedinjavati s podlogom. Na taj način korijen dobija stalnu, prirodnu prihranu koja je ključna da bi vaše žardinjere ostale pune cvjetova.

Ovo je posebno korisno za biljke koje troše mnogo energije na cvjetanje, poput muškatli, petunija ili surfinija. One često znaju da "stanu" usred ljeta, a ovo prirodno đubrivo im daje snagu da izdrže i najteže periode.

Ljuske od jaja kao prirodni rudnik kalcijuma

Sličan efekat možete da postignete i ako u saksijsku zemlju stavite samo ljuske od jaja – potpuno je svejedno da li su ostale od svježih ili kuvanih jaja. Umjesto da ih bacite u smeće, sačuvajte ih, dobro operite i osušite.

Najbitnije je da ih prije stavljanja u saksiju dobro usitnite, gotovo do praha, kako bi zemlja lakše "upila" korisne materije. Kada su ljuske usitnjene, kalcijum se mnogo brže oslobađa i prelazi direktno u korjenski sistem.

Kalcijum je biljkama neophodan da bi izgradile čvrsto stablo i zdrave listove, a bez njega teško da ćete ikada imati žardinjere pune cvjetova.

Ne plašite se da na isti način održavate ljepotu i bujnost i sobnog bilja. Kalcijum, fosfor i magnezijum iz ljuske podsticaće njihov rast i održavati tamnozelenu boju listova.

Zašto biljke "obožavaju" jaja?

Možda zvuči nevjerovatno, ali jaje je prava mala laboratorija hranljivih materija.

Evo šta se tačno dešava u zemlji kada primjenite ovaj bakin trik i zašto vaše žardinjere postaju pune cvjetova:

Kalcijum za čvrstinu: Baš kao što ljudima treba za kosti, biljkama je kalcijum neophodan za izgradnju ćelijskih zidova. Bez njega, stabljike postaju krhke i lako se lome na vjetru.

Fosfor za korjen i pupoljke: Ovaj mineral direktno stimuliše razvoj korijena, ali i podstiče biljku da stvara nove cvjetove umesto da samo "tjera" listove.

Magnezijum za fotosintezu: On je srce hlorofila. Zahvaljujući magnezijumu, listovi ostaju tamnozeleni i sjajni, čak i kada sunce prži.

Prirodno otpuštanje: Za razliku od vještačke prihrane koja može da „sagori“ korjen ako pretjerate, jaje se raspada polako, pružajući biljci hranu baš onim tempom koji joj je potreban.

Trikovi koji dodatno pomažu cvjetanju

Pored samog jajeta, iskusne baštovanke često koriste i vodu u kojoj su se kuvala jaja (naravno, ohlađenu i neposoljenu). Ta voda je prava "infuzija" minerala koja d‌jeluje trenutno.

Takođe, da bi vaše saksije ostale pune cvjetova, ključno je redovno uklanjanje precvjetalih dijelova. To biljci šalje jasan signal da ne treba da troši energiju na stvaranje sjemena, već da nastavi da pušta nove pupoljke.

Budite strpljivi i dajte prirodi vremena da uradi svoje. Uz ove stare cake i malo pažnje, vaša terasa će postati glavna tema u komšiluku.

Najbolje od svega je što na ovaj način ne samo da štedite novac, već i koristite potpuno prirodna rješenja koja su provjerena decenijama, piše B92

Vaše cvijeće će vam uzvratiti zdravim rastom, a žardinjere će biti pune cvjetova onako kako ste oduvek sanjali.