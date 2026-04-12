Vječita dilema mnogih: Da li treba isključivati bojler prilikom tuširanja

Autor:ATV
Komentari:0
Bojler je jedna od onih stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, sve dok neko ne postavi pitanje koje momentalno napravi nelagodu. Da li treba da ga gasite prije tuširanja i da li je stvarno opasno ostaviti ga uključenog dok voda teče?
Oko ovog pitanja u Srbiji vlada skoro pa urbana legenda, pola ljudi gasi bojler po automatizmu, druga polovina ga nikada ne dira. Istina je, kao i obično, negdje između, ali mnogo manje dramatična nego što se priča.
Region
Motociklista poginuo na auto-putu
Priča o “obaveznom gašenju” bojlera potiče iz vremena kada instalacije nisu bile ni blizu onoga što su danas. Tada je rizik od strujnog udara bio realan, posebno u kupatilima bez adekvatnog uzemljenja. Taj strah se prenio, ali su se uslovi u međuvremenu promijenili.
Kod ispravnih, modernih instalacija, uz dobro uzemljenje i osigurače koji reaguju na vrijeme, rizik tokom tuširanja je praktično sveden na minimum. Drugim riječima, ako je sistem urađen kako treba, bojler koji radi nije prijetnja.
Problem nastaje tamo gde instalacije nisu provjeravane godinama. U takvim situacijama, pitanje više nije da li bojler treba gasiti, već da li je cijeli sistem bezbjedan.
Svijet
Papa uputio vaskršnje čestitke svim pravoslavcima
Druga dilema koja se stalno vrti jeste novac. Da li se štedi ako se bojler stalno pali i gasi ili je bolje da radi kontinuirano.
Istina je prilično prizemna. Isključivanje može donijeti određenu uštedu, ali ona nije velika. Govorimo o razlici koja postoji, ali neće vam prepoloviti račun. S druge strane, stalno gašenje i paljenje znači da ćete čekati da se voda ponovo zagreje, što je realno nepraktično u svakodnevnom životu.
Kod starijih bojlera, to dodatno opterećuje uređaj. Kod novijih, razlika je još manja, jer su izolacije bolje, pa toplota sporije “bježi”.
Društvo
Krvava kiša se kreće ka nama, poznato kada će biti ovdje
Sve se svodi na naviku i ritam života, ne na neko univerzalno pravilo.
Najveća greška nije ni to da li gasite bojler, ni koliko često. Greška je što se instalacije ne provjeravaju, što se bojler ne održava i što se godinama ignorišu sitni signali da nešto nije u redu.
Kamenac, dotrajali grijači, loši kablovi, to su stvari koje prave problem, ne činjenica da li ste ga ostavili uključenog dok se tuširate.
Upravo zato, ključ bezbjednosti nije u prekidaču, već u održavanju.
Ako imate ispravan bojler, dobro uzemljenje i instalaciju koja nije iz prošlog veka, nema potrebe da panično gasite uređaj svaki put kada ulazite pod tuš.
Svijet
Do 15 časova 66,01 odsto Mađara glasalo na parlamentarnim izborima
Ako to radite iz navike, u redu. Ako to radite iz straha, vrijeme je da razumijete zašto je taj strah nastao i koliko je danas realan.
Na kraju, bojler nije neprijatelj. Ali neodržavan sistem jeste, prenosi Ona.
