Виц дана: Паметни сат

Купио човјек паметни сат што броји кораке и калорије.
Сретне га колега након седам дана и пита:
"И, како иде с дијетом и сатом?"
Каже он њему:
"Одлично. Сат каже да сам данас прешао 10 километара, а ја се не сјећам да сам уопште устао из кафане. Мора да он броји и мијешање кафе".
