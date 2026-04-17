Slatka pita bolja od torte – jeftina, ukusna i pravi se začas

Ova jeftina slatka pita s jabukama i orasima pravi se za tili čas i bukvalno nestaje s tanjira.

Kad vam se jede nešto vrhunski, a u kući imate samo nekoliko jabuka i kore, ovo je jedini recept koji vam je potreban. Ova jeftina slatka pita sprema se za svega nekoliko minuta, a miris koji će se proširiti u vašem domu dok se peče ne može se mjeriti ni sa najluksuznijim poslastičarnicama.

Ne zahtjeva nikakvo kulinarsko umeće, a rezultat je toliko vrhunski da će vas svi gosti odmah pitati za recept.

Ova pita je idealna i za dane posta, ali i za sve one trenutke kada vam se jede nešto slatko, a nemate mnogo namirnica u kući.

Sastojci za slatku pitu:

- 1 pakovanje kora za pitu

- 600 g rendanih jabuka

- 200 g mljevenih oraha

- 200 g šećera

- 2 vanilin šećera

- malo cimeta

- 50 ml ulja

- 100 ml vode ili kisele vode

- šećer u prahu za posipanje

Priprema pite:

Jabuke izrendati, dodati šećer, vanilin šećer i cimet pa promiješati. Ulje i vodu pomješati. Odvojiti po tri kore za jedan rolat. Na prvu koru staviti dvije kašike, a na drugu jednu kašiku mješavine ulja i vode, premazati. Treću koru posuti mljevenim orasima pa staviti 3-4 kašike fila. Odozgo posuti malo oraha ponovo. Ponovite postupak dok ne utrošite sve kore.

Uvijte rolate i stavite ih u pleh obložen papirom za pečenje. Rolate premažite mješavinom ulja i vode. Peći oko 20 minuta na 180°C. Ohlađene rolate isjecite i pospite prah šećerom.

Kako da kora puca pod prstima, a pita unutra ostane sočna

Ako želite da vaša slatka pita spolja bude nevjerovatno hrskava, a iznutra ostane sočna, tajna je u kiseloj vodi. Umjesto obične vode, u mješavinu s uljem uvijek dodajte kiselu – mjehurići će učiniti da kore budu vazdušastije i da se ne zalijepe tokom pečenja.

Takođe, pet minuta prije kraja pečenja, možete rolate još jednom lagano poprskati hladnom vodom, što će piti dati onaj prepoznatljivi domaći izgled.

Jedan trik čini da fil bude kao najfiniji krem

Mnogi pri pripremi griješe pa previše iscjede jabuke nakon rendanja, misleći da će pita biti gnjecava. Ne radite to. Jabuke treba da zadrže svoj sok, jer će on, u kombinaciji s mljevenim orasima, napraviti najlepši kremasti fil tokom pečenja.

Ako su jabuke baš previše vodenaste, radije dodajte kašiku griza u smjesu – on će upiti višak vlage, a pita će ostati bogata i mirisna.

Jeftina slatka pita koja uvek uspijeva

Na kraju, ne trebaju vam skupi sastojci da biste napravili nešto stvarno dobro. Ova jeftina slatka pita je dokaz da se uz malo truda i nekoliko osnovnih namirnica dobija vrhunski desert koji svi vole.

Bilo da postite ili samo želite nešto slatko na brzinu, ovo je recept koji uvijek prolazi i koji ćete sigurno često ponavljati, piše Super žena