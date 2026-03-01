Logo
Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 12 beba

Беба
Foto: Pixabay/marvelmozhko

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, od kojih sedam djevojčica i pet dječaka, rečeno je u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, zatim u Zvorniku dvije, te po jedna u Prijedoru, Foči i Bijeljini.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i dva dječaka, u Zvorniku dva dječaka, Prijedoru djevojčica, Foči dječak, Bijeljini djevojčica.

Republika Srpska

Svadba pretvorena u sahranu: Prošle 34 godine od ubistva Nikole Gardovića

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Gradišci i Doboju.

U porodilištima u Trebinju i Nevesinju nisu bili dostupni za informacije.

