Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođeno 12 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, od kojih sedam djevojčica i pet dječaka, rečeno je u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, zatim u Zvorniku dvije, te po jedna u Prijedoru, Foči i Bijeljini.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i dva dječaka, u Zvorniku dva dječaka, Prijedoru djevojčica, Foči dječak, Bijeljini djevojčica.
Svadba pretvorena u sahranu: Prošle 34 godine od ubistva Nikole Gardovića
U protekla 24 časa nije bilo porođaja u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Gradišci i Doboju.
U porodilištima u Trebinju i Nevesinju nisu bili dostupni za informacije.
