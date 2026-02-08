Zašto Mika Murinen ne igra u Partizanu? Penjaroja otkrio šta je problem

Mika Murinen ni kod Đoana Penjaroje ne dobija ozbiljnu šansu u Partizanu. Nije mnogo igrao ni u eri Željka Obradovića, kao ni kod Mirka Ocokoljića, što sve više upućuje na zaključak da problem nije u trenerima. Šta se zapravo dešava i zbog čega mladi Amerikanac ne uspijeva da se nametne? Odgovor smo potražili direktno od šefa stručnog štaba crno-bijelih.

– Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da postane vrhunski igrač, ali to samo po sebi nije dovoljno. Ne postaje se igrač na osnovu „hajlajtsa“. Mlad je, individualno i fizički ima sjajne predispozicije i može mnogo. Međutim, dolazi sa koledža i nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taktički nivo igre koji je potreban, što je normalno jer dolazi iz potpuno drugačijeg sistema – rekao je Penjaroja u ekskluzivnom intervjuu za MONDO.

Španski stručnjak potom je detaljnije objasnio zašto Murinen trenutno ne može da igra na evroligaškom nivou.

– Evroliga je izuzetno zahtjevno takmičenje. Imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potreban je pravi mentalitet – da učiš, slušaš i pratiš. Imam utisak da je on momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku, a ja nisam ovdje da bih očekivao nešto od igrača koji misli o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, iz dana u dan. Trenutno nije adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač, ali postoji dio košarke koji u ovom trenutku ne razumije – jasan je bio Penjaroja.

Murinen je dobio priliku u meču protiv Splita, kada je na terenu proveo oko 12 minuta, ali je često griješio. Igrao je i protiv Borca u Čačku, nakon čega više nije ulazio u igru.

– Nije stvar u greškama. Mlad igrač mora da griješi i to prihvatam. Samo tako može da uči i napreduje. Saigrači prihvataju da je mlad, ali to važi samo ako treniraš sto odsto i ako imaš mentalitet da želiš da učiš – dodao je trener Partizana.

Na pitanje da li je upravo pristup i mentalitet ključni problem, Penjaroja je kratko zastao.

– Da nije tako… – rekao je, prekinuvši rečenicu, čime je tišina rekla više od bilo kakvog dodatnog objašnjenja.