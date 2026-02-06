Logo
Teške optužbe: Još dvoje državljana BiH uhapšeno u akcijama ICE-a u Americi

Izvor:

Kliks

06.02.2026

16:16

Тешке оптужбе: Још двоје држављана БиХ ухапшено у акцијама ICE-а у Америци
Foto: DHS

Ministarstvo domovinske bezbjednosti SAD-a ažuriralo je statistiku uhapšenih državljana drugih zemalja koji su u Americi optuženi za teška krivična djela, a među novim imenima na listi nalaze se i dvije osobe iz BiH.

U posljednjim akcijama Agencije za imigracije (ICE) i Granične patrole SAD-a uhapšeni su Brankica Janković i Armin Smajilović.

Janković je uhapšena u gradu Nešvilu, u saveznoj državi Tenesi, a sumnjiči se za posjedovanje narkotika i neovlašćeni boravak na tuđem posjedu.

Smajilović je takođe uhapšen u Nešvilu, a tereti se za ubistvo s predumišljajem.

Podsjećamo, na ovoj listi, koju su nazvali „Worst of the worst“ („Najgori od najgorih“, engl.), od ranije se nalazi 11 osoba koje imaju pasoš BiH ili su porijeklom iz BiH.

Na listi su od ranije Jeton Bitići, Admir Vele, Safet Avdulahaj, Demir Kećo, Gordana Juhić, Mirdal Lipljanac, Adnan Sinanović, Kemal Dugalić, Ermin Šarić, Denisa Alimanović i Hata Šarić.

Oni se terete za brojna teška krivična djela, od napada, posjedovanja i rasturanja narkotika, krađa, do pranja novca.

Još nije poznato da li će ove uhapšene osobe biti deportovane u BiH i gdje se trenutno nalaze.

(kliks)

