Isplivali jezivi detalji: Ubio kumu nasred ulice?

Žena srednjih godina brutalno je ubijena jutros nasred ulice u Nišu, a njen napadač je uhapšen, saznaje Kurir!
Kako se saznaje, zločin se dogodio 6. februara oko 7.30 časova na raskrsnici Ulica Balačkih odreda i Stanoja Glavaša, kod nove grade u Nišu. Nakon prvih hitaca, navodno neko od komšija i prolaznika o svemu je obavijestio policiju i ekipu Hitne pomoći, koja je nažalost samo mogla da konstatuje smrt nesrećne žene.
- Sumnja se da se osumnjičeni muškarac i žrtva poznaju, i da su navodno, oni u komovskim vezama, ali ove informacije se i dalje provjeravaju. Navodno, jutros je napadač tokom pucnjave bio u društvu još jednog muškarca. Tokom opsežne potrage osumnjičeni ubica je lišen slobode, dok se i dalje traga za saučesnikom i svjedokom zločina. Motiv ovog surovog zločina i dalje nije poznat - kaže dobro obaviješten izvor i dodaje da je cijeli Niš blokiran jer policija traga za saučesnikom ubice.
- Uviđaj je i dalje u toku, forenzičari su stigli takođe, na teren. Napadač je inače, ubio žrtvu nasred ulice iz pištolja.
Istragu vodi Više javno tužilšatvo u Nišu i po njihovom nalogu tijelo će biti poslato na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt nesrećne žene.
