"Ко је био без струје дуже од 24 часа неће плаћати јануарски рачун"

Извор:

СРНА

06.02.2026

16:00

"Ко је био без струје дуже од 24 часа неће плаћати јануарски рачун"
Фото: АТВ

Влада Србије усвојила је данас закључак којим је наложено да се грађанима који су током јануара усљед сњежних падавина били без струје дуже од 24 часа умањи цјелокупан износ рачуна.

То се односи на грађане који живе у Борском, Златиборском, Моравичком, Мачванском, Колубарском и Зајечарском управном округу, саопштила је Влада.

На сједници је донесена одлука о утврђивању мјера заштите, граница заштићене околине и мјера заштите заштићене околине за споменик културе Црква Светог Ахилија у Ариљу и археолошка налазишта Царичин Град код Лесковца, Дворине - Мађарско гробље у селу Бања и Мора Вагеи у Михајловцу код Неготина.

Овим одлукама обезбјеђује се трајна заштита културних, историјских и умјетничких вриједности ових локалитета, уз јасно дефинисане мјере заштите и очувања.

Донесена је и уредба о утврђивању Програма додјеле бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, као и уредба о утврђивању Програма додјеле бесповратних средстава за опремање и уређење сеоских домова у селима за ову годину.

Струја

Србија

Снијег

Vlada Republike Srbije

