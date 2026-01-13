Logo
Бивши премијер Грузије иде у затвор

13.01.2026

15:07

Бивши премијер Грузије иде у затвор
Фото: Unsplash

Бивши премијер Грузије Иракли Гарибашвили служиће петогодишњу затворску казну, саопштили су тужиоци, након што је пристао да призна кривицу по оптужбама за прање новца великих размјера.

Гарибашвили је обављао функцију премијера од 2021. до 2024. године, као и раније од 2013. до 2015, а дуго је важио за блиског савезника Бидзине Иванишвилија, милијардера и бившег премијера који се често сматра фактичким владаром Грузије, јавља Реутерс.

Његово хапшење и затворска казна представљају први случај да се високи припадник владајуће елите суочи с кривичним гоњењем у оквиру ширег обрачуна усмјереног против опозиционих лидера.

Злата Петровић

Тужилаштво и полиција су у октобру прошле године претресли Гарибашвилијев дом, као и домове још двојице Иванишвилијевих сарадника, те саопштили да су у резиденцији бившег пословног руководиоца пронашли 6,5 милиона долара у готовини, преноси Euronews.

Гарибашвили се није јавно оглашавао о рацији нити о оптужбама, а није био доступан ни за коментар. Његов адвокат је локалним медијима рекао да је приведен.

Из Тужилаштва су саопштили да ће Гарибашвили такође бити кажњен новчаном казном од 375.230 долара.

Затвор

Gruzija

