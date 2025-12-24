Ханка Палдум потресним ријечима се опростила од хармоникаша: Био си моја десна рука

24.12.2025
07:28
Коментари:1
Пјевачица Ханка Палдум потресним ријечима се опростила од свог дугогодишњег сарадника Самира Хоџића.
Подсјећамо, Самир Хоџић је прије пар дана погинуо у тешкој саобраћајној несрећи код Вишеграда.
Хоџић је био познати хармоникаш и један од најцјењенијих музичара, а у народу је био познат као "прва хармоника Вишеграда", али и један од најбољих инструменталиста у Босни и Херцеговини.
Њен статус на Фејсбуку преносимо у цјелости:
Вијест да нас је заувијек напустио наш драги Самир Хоџић погодила ме као гром из ведра неба.
Дан након сретних тренутака које смо дијелили на концерту у Новој Градишки, када је својом хармоником, као и увијек, плијенио пажњу и атмосферу доводио до усијања, у моје срце сручила се претешка туга.
Драги мој Самчо,
твојим одласком отишао је и дио мене, дио мог срца, емоције и моје снаге.
Био си вансеријски у сваком погледу. Био си више од хармоникаша – био си душа мог бенда, покретачка енергија, ослонац, пријатељ и брат.
Свијет
Експлозија у Москви, има погинулих
Уз бескрајно повјерење био си моја десна рука скоро 30 година.
С тобом сам дијелила ноте радости, тишине и умора. Свака пјесма је с тобом имала смисао.
Тешко је прихватити да твоје хармонике више нема поред мене, да твоја енергија више не покреће све око нас.
Остала је празнина коју је немогуће испунити.
Највећа бол остала је твојој супрузи Амрици, твојој доброј вили, с којом си дијелио живот, љубав и све његове терете, као и вашим синовима Амару и Насеру.
Посебна бол и туга остала је и твојим сестрама, којима си био ослонац, понос и заштита, баш онакав какав си био свима нама – племенит, снажан и срце пуно љубави.
Знам да је њима најтеже и да не постоје ријечи које могу ублажити ову бол нити надомјестити ову празнину.
Знајте да нисам и никада нећу бити далеко од вас – увијек ћу бити уз вас.
Добри наш Самире, хвала ти за све године оданости, доброте и љубави према музици.
Заувијек ћеш живјети у свакој пјесми коју отпјевам и у сваком тону који зазвучи.
Нека твојој доброј и племенитој души Свемилосни Бог подари џенетске љепоте, а нама снагу да издржимо ову бол.
Никада нећеш бити заборављен.
Твоја хаџница, како си ме од миља звао.
Најновије
Најчитаније
12
26
12
26
12
23
12
19
12
14
Тренутно на програму