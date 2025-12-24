Пронађено тијело нестале дјевојчице, мајка ухапшена

Извор:
Тијело нестале деветогодишње дјевојчице из Јужне Калифорније, Мелоди Базард, пронађено је у америчкој савезној држави Јута, а њена мајка је ухапшена због сумње на убиство, саопштиле су власти, пренио је ЦБС.
Канцеларија шерифа округа Санта Барбара саопштила је да је тијело дјетета пронађено у округу Вејн у Јути, док је мајка, 40-годишња Ешли Базард, приведена у уторак ујутру.
Шериф и мртвозорник округа Санта Барбара, Бил Браун, навео је да је тијело пронађено у руралном подручју у близини Кејнвила, након што су га случајно открили мушкарац и жена.
Истражитељи су навели да њена мајка није сарађивала током потраге.
Нестанак је први пут пријављен 14. октобра, када је школски округ Ломпок обавијестио власти да дјевојчица није виђена од августа.
Приликом доласка полиције у породичну кућу у Ломпоку, мајка није могла да објасни где се налази дијете, након чега је извршен претрес дома.
Истрага је показала да су Ешли и Мелоди напустиле Ломпок у изнајмљеном бијелом "шевролет малибуу" из 2024. године.
Снимци са паркинга агенције за изнајмљивање аутомобила приказују мајку и ћерку са перикама.
Истражитељи вјерују да је Ешли током путовања мијењала перике док се кретала кроз више савезних држава, укључујући Аризону, Неваду, Јуту, Вајоминг, Колорадо и Небраску.
Возило је у једном тренутку примијећено и са регистарским таблицама државе Њујорк.
Према наводима шерифове канцеларије, дјевојчица је посљедњи пут виђена 9. октобра на снимку безбједносне камере у близини границе Колорада и Јуте.
Истражитељи вјерују да је дјевојчица убијена убрзо након тог тренутка.
Током претреса породичне куће, складишта и изнајмљеног аутомобила, власти су пронашле чауру и метак сличне муниције, док је ФБИ пружао помоћ у истрази.
Детективи из Јуте су 6. децембра реаговали на пријаву о тијелу пронађеном поред пута, а форензичка анализа повезала је чауре са мјеста проналаска са доказима из куће породице Базард.
ДНК анализом 22. децембра потврђено је да посмртни остаци припадају дјевојчици.
Ешли Базард је оптужена за убиство првог степена и налази се у притвору без права на кауцију.
Истрага је у току, саопштиле су власти.
