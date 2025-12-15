Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Извор:
СРНА
15.12.2025
12:04
Коментари:2
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је Срни да ће ће лично поднијети кривичне пријаве против оних чланова Централне изборне комисије који буду гласали за понављање избора у том граду.
Бојић је поводом најаве да ће ЦИК одржати сједницу на којој ће бити разматрано да ли треба да се понове избори у Лакташима, Добоју и Зворнику, рекао да је то неприхватљиво, те да се на овај начин ставља љага на ове градове, у којима је изборни дан прошао без проблема.
„Упутићемо тужбе и уложити жалбе, јер са разлогом можемо питати да ли је могуће да се у овом градовима тражи да се понове избори, а да се то не тражи у другим локалним заједницама које води опозиција, као што су Теслић, Источна Илиџа, Лопаре, Бијељина, Бањалука…“, истакао је Бојић.
Он сматра да овим потезима ЦИК-а малтретира грађане, чланове изборних комисија и да нарушава углед града.
Градови и општине
1 седм0
Република Српска
1 седм0
Градови и општине
1 седм0
Република Српска
2 седм11
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч3
Најновије
Најчитаније
12
52
12
43
12
40
12
31
12
29
Тренутно на програму