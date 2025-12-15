Logo
Large banner

Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора

Извор:

СРНА

15.12.2025

12:04

Коментари:

2
Бојић: Кривичне пријаве за чланове ЦИК-а који буду гласали за понављање избора
Фото: АТВ

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је Срни да ће ће лично поднијети кривичне пријаве против оних чланова Централне изборне комисије који буду гласали за понављање избора у том граду.

Бојић је поводом најаве да ће ЦИК одржати сједницу на којој ће бити разматрано да ли треба да се понове избори у Лакташима, Добоју и Зворнику, рекао да је то неприхватљиво, те да се на овај начин ставља љага на ове градове, у којима је изборни дан прошао без проблема.

„Упутићемо тужбе и уложити жалбе, јер са разлогом можемо питати да ли је могуће да се у овом градовима тражи да се понове избори, а да се то не тражи у другим локалним заједницама које води опозиција, као што су Теслић, Источна Илиџа, Лопаре, Бијељина, Бањалука…“, истакао је Бојић.

Он сматра да овим потезима ЦИК-а малтретира грађане, чланове изборних комисија и да нарушава углед града.

Подијели:

Тагови:

Miroslav Bojić

ЦИК БиХ

Кривична пријава

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Бојић: Измјеном Закона о грађењу убрзавамо административне процедуре

Градови и општине

Бојић: Измјеном Закона о грађењу убрзавамо административне процедуре

1 седм

0
Мирослав Бојић

Република Српска

Туђа њега и помоћ, инвестиције: Бојић открио о чему је разговарано у Влади

1 седм

0
Бојић: "Зимска прича" стиже у Трн

Градови и општине

Бојић: "Зимска прича" стиже у Трн

1 седм

0
Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

Република Српска

Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу

2 седм

11

Више из рубрике

Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

Република Српска

Појачано присуство полиције широм Српске, чека се пресуда за убиство Раденка Башића

2 ч

0
Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

Република Српска

Додик: Постојање ЦИК-а изгубило смисао

4 ч

1
Рите Угљевик поново на мрежи

Република Српска

Рите Угљевик поново на мрежи

4 ч

1
Ево кад је исплата за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

Република Српска

Ево кад је исплата за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

5 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

12

43

Хрватски сабор изгласао Закон о изградњи центра на Трговској гори

12

40

Jош један херој у Сиднеју: Оставио трудну жену и кренуо ка нападачу, полиција га грешком упуцала

12

31

Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

12

29

Хуманитарни број 1411 позван до сада 8.262 пута

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner