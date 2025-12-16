Tramp tuži BBC: Traži im milijarde

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp podnio je tužbu za klevetu protiv britanskog javnog servisa BBC-a zbog dokumentarca u kojem su, prema navodima tužbe, montirani dijelovi njegovog govora od 6. januara 2021. godine, održanog ispred Bijele kuće, prenio je CBS.

Tužba je podnijeta saveznom sudu za Južni okrug Floride i obuhvata jednu tačku za klevetu i jednu tačku za kršenje Zakona o trgovinskoj praksi Floride.

Trampov pravni tim traži po pet milijardi dolara odštete za svaku tačku, ukupno 10 milijardi dolara.

U tužbi na 33 strane navodi se da je BBC u dokumentarcu "Panorama", emitovanom u Velikoj Britaniji nedjelju dana prije predsjedničkih izbora 2024. godine, objavio "lažan, klevetnički, obmanjujući i zlonamjeran prikaz" Trampa.

Dio dokumentarca bio je posvećen njegovim riječima i postupcima uoči nereda u Kapitolu 6. januara 2021. godine.

Prema navodima tužbe, BBC je "namerno i zlonamerno" obmanuo gledaoce spajanjem dva odvojena dijela Trampovog govora, koja su se dogodila, kako se tvrdi, u razmaku od 55 minuta.

Trampov pravni tim navodi da je tom montažom izostavljena njegova izjava u kojoj poziva na mir.

U podnesku se takođe tvrdi da su unutar BBC-ja postojale zabrinutosti u vezi sa dokumentarcem prije emitovanja, ali da su one ignorisane, pozivajući se na navode britanskog lista "Telegraf".

Portparol Trampovog pravnog tima naveo je u saopštenju da BBC ima "dugogodišnji obrazac obmanjivanja publike u izvještavanju o predsjedniku Trampu", što je, kako je navedeno, u skladu sa "ljevičarskom političkom agendom" te medijske kuće.

Kritičari dokumentarca "Panorama" tvrde da on stvara utisak da je Tramp pozivao pristalice na napad na Kapitol.

Trampovi kritičari godinama navode da su njegove izjave 6. januara i tvrdnje o izbornoj prevari doprinijele izbijanju nereda, dok je Tramp više puta pričao da je tog dana koristio "mirne riječi".

- Tužim BBC jer mi je bukvalno stavljao riječi u usta - rekao je Tramp u ponedjeljak, navodeći da je u dokumentarcu predstavljen kao da je govorio stvari koje nikada nije rekao.

U novembru se BBC izvinio Trampu zbog dokumentarca, ali je odbio da isplati odštetu, navodeći da se "snažno ne slaže" sa tvrdnjom da postoji osnov za tužbu za klevetu.

U međuvremenu su generalni direktor BBC-ja Tim Dejvi i direktorka vesti Debora Ternes podnijeli ostavke u vezi sa kontroverzom oko montaže.

Pravni zastupnik BBC-ja naveo je u pismu Trampovom pravnom timu da emiter nije imao namjeru da obmane publiku i da Tramp ne može da dokaže "stvarnu zlobu", što je ključni uslov za klevetničke tužbe javnih ličnosti u SAD.

Takođe je istaknuto da dokumentarac nije emitovan u SAD niti je bio dostupan američkoj publici putem sajta BBC.

Trampovi advokati, međutim, tvrde da je sud u Floridi nadležan, jer je dokumentarac bio dostupan američkim gledaocima putem striming servisa "BritBox".