Suprugu davio kablom i tukao tiganjem: Žena preminula od povreda, on se izjasnio da nije kriv

Josu M. (77) terete da je krajem aprila u stanu u centru Zagreba nakon svađe supruzi (76) zadao više teških povreda od kojih je preminula. Na sudu je rekao da nije kriv.

"Nisam kriv", kazao je na Županijskom sudu u Zagrebu Joso M. (77) optužen da je krajem aprila, u stanu u centru Zagreba, ubio svoju suprugu P. M. (76). Prema optužnici, Joso M. je nakon svađe i fizičkog sukoba supruzi zadao više teških povreda zbog kojih je preminula na mjestu događaja.

Društvo Ove običaje treba ispoštovati do ponoći: Sutra slavimo Srpsku novu godinu

Optužnica ga tereti da je supruzi zadao više udaraca po glavi i tijelu, ali prije nego što ju je počeo tući, omotao joj je plastični kabl oko vrata i stezao ga, a potom je izudarao po glavi tiganjem.

Motiv ubistva navodno je bila patološka ljubomora odnosno, Joso je bio uvjeren da ga supruga vara.

Iako se tokom istrage Joso sumnjičio za krivično djelo femicida, u optužnici je klasifikacija krivičnog djela izmijenjena u teško ubistvo bliske osobe. Moguće da je razlog tome i što nema indicija da je Joso ranije zlostavljao žrtvu odnosno nikada nije bio prijavljen za nasilje u porodici. U svakom slučaju, riječ je o kvalifikovanom obliku ubistva za koje je, kao i za femicid, zaprijećena kazna od najmanje deset godina ili dugotrajni zatvor.

Republika Srpska Dodik sa episkopom Sergijem: SPC kroz vijekove ostaje jedan od najčvršćih oslonaca našeg naroda

Predsjednica sudskog vijeća prihvatila je zahtjev sina optuženog i ubijene da se postupak zatvori za javnost zbog zaštite njihove porodice koja je, kako je naveo, već dovoljno patila objavama medijskih članaka o ovom događaju.

Suđenje će se, stoga, odvijati iza zatvorenih vrata pa javnost neće moći čuti šta Joso M. ima da kaže u svoju odbranu. Nezvanično se saznaje da je odbrana tražila da se dodatno ispita psihijatrijski vještak jer smatraju da je optuženi u vrijeme počinjenja djela bio smanjeno uračunljiv.