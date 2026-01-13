У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

13.01.2026
16:30
Коментари:1
Нова година по јулијанском календару вечерас ће бити дочекана широм Српске - на трговима и у угоститељским објектима. У поноћ ће у православним храмовима бити служен молебан.
Бањалучане ће у Нову годину увести један од најпознатијих српских и свјетских музичара, Слободан Тркуља и Балканополис.
Концерт ће бити одржан на шеталишту код Храма Христа Спаситеља.
Дочек Православне Нове године биће уприличен вечерас и у Источном Новом Сарајеву.
Све се дешава на Тргу Републике Србије од 21 час уз бенд Истурено одјељење и Слађану Мандић.
У угоститељским објектима у општинама у саставу града Источно Сарајево и на Јахорини биће организован новогодишњи дочек, уз музику уживо.
У Новом Граду наступиће пјевачица народне музике Рада Манојловић и пјевач Раде Лацковић.
У Храму Светих апостола Петра и Павла биће служен молебан.
У Добоју ће вечерас бити дочекана православна Нова година на отвореном, у Парку народних хероја.
Грађани Добоја новогодишњу ноћ провешће уз концерт пјевачице Станојке Митровић - Ћане, који почиње у 22.40 часова.
У 22.30 часова на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића у Бијељини наступаће Милан Васић, умјетник којег публика препознаје по топлини, искрености и непосредности.
Иако познат као глумац, он већ годинама са великом љубављу његује и музику, кроз коју дијели емоције, успомене и радост са публиком.
Дочек православне Нове године на градском тргу, који је у Дервенти већ традиционалан, и ове године пратиће богат програм, и то концерт Слађе Алегро, наступ ди – џеј Сегија, садржаји за најмлађе и неизоставни ватромет у поноћ.
Поводом православне Нове године, у Вишеграду, Гусларско друштво "Раде Јамина" организује 19. Српско сијело уз учешће изворних пјевачких група и гуслара.
Културно-умјетничка друштва /КУД/ "Илићка", "Крепшић" и "Ражљево", те популарна група "Легенде" наступиће вечерас у Брчком на дочеку православне Нове године на платоу испред Споменика српским браниоцима.
У Пелагићеву ће бити организован дочек православне Нове године на Тргу 9. јануар уз "Амадеус бенд".
Начелник општине Пелагићево Славко Тешић рекао је да ће наступ овог бенда почети у 22.00 часа.
Православна Нова година се прославља 14. јануара по грегоријанском календару у балканским земљама Србији, Црној Гори, Републици Српској, БиХ, Сјеверној Македонији, као и у православним дијеловима Хрватске, а тог датума је 1. јануар по јулијанском календару.
Најновије
Најчитаније
20
39
20
39
20
31
20
30
20
22
Тренутно на програму