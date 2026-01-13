Logo
У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

13.01.2026

16:30

Коментари:

1
У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

Нова година по јулијанском календару вечерас ће бити дочекана широм Српске - на трговима и у угоститељским објектима. У поноћ ће у православним храмовима бити служен молебан.

Бањалучане ће у Нову годину увести један од најпознатијих српских и свјетских музичара, Слободан Тркуља и Балканополис.

Концерт ће бити одржан на шеталишту код Храма Христа Спаситеља.

Дочек Православне Нове године биће уприличен вечерас и у Источном Новом Сарајеву.

Све се дешава на Тргу Републике Србије од 21 час уз бенд Истурено одјељење и Слађану Мандић.

У угоститељским објектима у општинама у саставу града Источно Сарајево и на Јахорини биће организован новогодишњи дочек, уз музику уживо.

У Новом Граду наступиће пјевачица народне музике Рада Манојловић и пјевач Раде Лацковић.

У Храму Светих апостола Петра и Павла биће служен молебан.

У Добоју ће вечерас бити дочекана православна Нова година на отвореном, у Парку народних хероја.

Грађани Добоја новогодишњу ноћ провешће уз концерт пјевачице Станојке Митровић - Ћане, који почиње у 22.40 часова.

У 22.30 часова на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића у Бијељини наступаће Милан Васић, умјетник којег публика препознаје по топлини, искрености и непосредности.

Иако познат као глумац, он већ годинама са великом љубављу његује и музику, кроз коју дијели емоције, успомене и радост са публиком.

Дочек православне Нове године на градском тргу, који је у Дервенти већ традиционалан, и ове године пратиће богат програм, и то концерт Слађе Алегро, наступ ди – џеј Сегија, садржаји за најмлађе и неизоставни ватромет у поноћ.

Поводом православне Нове године, у Вишеграду, Гусларско друштво "Раде Јамина" организује 19. Српско сијело уз учешће изворних пјевачких група и гуслара.

Културно-умјетничка друштва /КУД/ "Илићка", "Крепшић" и "Ражљево", те популарна група "Легенде" наступиће вечерас у Брчком на дочеку православне Нове године на платоу испред Споменика српским браниоцима.

У Пелагићеву ће бити организован дочек православне Нове године на Тргу 9. јануар уз "Амадеус бенд".

Начелник општине Пелагићево Славко Тешић рекао је да ће наступ овог бенда почети у 22.00 часа.

Православна Нова година се прославља 14. јануара по грегоријанском календару у балканским земљама Србији, Црној Гори, Републици Српској, БиХ, Сјеверној Македонији, као и у православним дијеловима Хрватске, а тог датума је 1. јануар по јулијанском календару.

Pravoslavna nova godina

doček

Коментари (1)
