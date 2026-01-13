Додик: Наступајућа година да буде година стабилности, успјеха и заједништва

13.01.2026
16:47
Свим грађанима Републике Српске који Нову годину славе по јулијанском календару желим да овај велики празник дочекају у добром здрављу и расположењу и да им нова, 2026. година донесе напредак и благостање, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Уз жељу да наступајућа година буде година стабилности, успјеха и заједништва, од срца вам честитам православну Нову годину. Срећна вам и благословена", поручио је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
