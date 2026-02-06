Ciljno opstruisanje postupka protiv Dudakovića

Pravda je spora, a u slučaju Atifa Dudakovića izgleda, po svemu sudeći, i nedostižna. Suđenje koje je počelo u aprilu 2019. godine, ne samo da nije još privedeno kraju nego je ponovo upitno da li će i kada biti nastavljeno.

Vještaci medicinske struke koji su pregledali Atifa Dudakovića naveli su da on ne može adekvatno komunicirati sa braniocem i kreirati odbranu u stanju u kojem se sada nalazi. Sud BiH kao institucija direktno radi na urušavanju Republike Srpske, jasan je ministar rada i boračko invalidske zaštite.

"Najodgovornijim u smislu komandne odgovornosti, komandnih pozicija na čelu armije BiH namjerno se opstruisalo i kasnilo, sudski proces koji se vodi protiv tih lica i protiv Atifa Dudakovića nikad neće dočekati epilog“, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Radi se o ciljanom opstruisanju postupka i pokušaju da se izbjegne presuda na način "da vrijeme učini svoje", zaključio je Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

"Da onaj ko je osuđen praktično i ne doživi da mu bude izrečena pravosnažna presuda, a to je sa aspekta ukupne bošnjačke politike vezano za pristup prema ratnim zločinima i pokušaju da se svi muslimanski zločinci na neki način ekskopiraju, a iz reda srpskog naroda budu optuženi. Nije realno očekivati da će se značajno nešto promjeniti jer će sasvim sigurno odbrana koristiti sve mogućnosti i one koje su stvarne i one koje nisu. Sud ima na raspolaganju da traži dodatna vještačenja, strična vještačenja, nadvještačenja, ali to sve zajedno dovodi do odugovlačenja postupka", rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Odugovlačenje suđenja ratnom komandantu Petog korpusa takozvane Armije BiH Atifu Dudakoviću puno je nelogičnosti, što je često karakteristično za pravosudne institucije na nivou BiH, pa tako i za Sud BiH, poručio je ministar pravde Republike Srpske.

"Vidimo da su određeni postupci kada je u pitanju srpski narod moraju da idu ekspresno i rješavaju se vrlo brzo, samo da bi eliminisali određene ličnosti iz političkog i javnog života, a kada su u pitanju lica iz Federacije BiH da postupci traju po nekoliko godina ili možda 10 i više godina", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Za porodice srpskih žrtava svako novo odgađanje znači novu nepravdu. Dok vrijeme prolazi, svjedoci stare, sjećanja blijede, a neki od oštećenih ne dočekaju ni početak, a kamoli kraj suđenja.