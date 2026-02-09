Logo
Niko nikada ovo nije uradio u Superboulu!

Нико никада ово није урадио у Супербоулу!
Foto: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Dok traje rasplet i završnica Superboula 60, dobili smo i novog rekordera, jer ono što je uradio kiker Sijetl Sihoksa Džejson Majers nije niko nikada uradio u istoriji finala NFL-a.

Naime, šuter Sihoksa je na 5:35 prije kraja pogodio peti fild gol na utakmici, iz isto toliko pokušaja.

Postao je prvi čovjek koji je realizovao pet udaraca u jednom meču za Lombardijev trofej.

Pritom, imao je i dvije realizacije ekstra poena, što mu je ukupno donijelo čak 17 osvojenih poena u ovom finalu.

To nije dovoljno za MVP priznanje, ali jeste za ulazak u istoriju ove igre, jer je uradio nešto što niko nikada nije prije njega.

