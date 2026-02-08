Tragedija! Poginule dvije osobe u urušavanju zgrade

Najmanje dvije osobe su poginule, a četiri su spasene iz ruševina višespratne stambene zgrade koja se srušila u Tripoliju, na sjeveru Libana, javili su državni mediji.

Spasilački timovi nastavljaju da kopaju po ruševinama. U ovom trenutku nije poznato koliko je ljudi bilo u zgradi u trenutku kada se srušila.

Izvučena su tijela djeteta i žene, javila je državna novinska agencija.

Region Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

Više desetina ljudi okupilo se na mjestu tragedije, a pojedini su pucali u vazduh.

Zgrada se nalazila u naselju Bab Tabaneh, jednom od najsiromašnijih područja u drugom gradu po veličini u Libanu, čiji se stanovnici odavno žale na lošu infrastrukturu i da ih vlasti zanemaruju.