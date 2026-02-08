Logo
Large banner

Tragedija! Poginule dvije osobe u urušavanju zgrade

Izvor:

SRNA

08.02.2026

19:26

Komentari:

0
Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде
Foto: ATV

Najmanje dvije osobe su poginule, a četiri su spasene iz ruševina višespratne stambene zgrade koja se srušila u Tripoliju, na sjeveru Libana, javili su državni mediji.

Spasilački timovi nastavljaju da kopaju po ruševinama. U ovom trenutku nije poznato koliko je ljudi bilo u zgradi u trenutku kada se srušila.

Izvučena su tijela djeteta i žene, javila je državna novinska agencija.

Дора Лукић

Region

Tragična smrt srednjoškolke u Zagrebu spasila pet života

Više desetina ljudi okupilo se na mjestu tragedije, a pojedini su pucali u vazduh.

Zgrada se nalazila u naselju Bab Tabaneh, jednom od najsiromašnijih područja u drugom gradu po veličini u Libanu, čiji se stanovnici odavno žale na lošu infrastrukturu i da ih vlasti zanemaruju.

Podijeli:

Tagovi:

nesreća

urušavanje zgrade

Liban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

Tenis

Nove informacije o povredi Dušana Lajovića: Bizarna nesreća

23 h

0
На данашњи дан Деа Ђурђевић је имала страшан удес: "Захвална сам Богу"

Scena

Na današnji dan Dea Đurđević je imala strašan udes: "Zahvalna sam Bogu"

1 d

0
Трагедија у Словенији: Аутомобил ударио у кућу, три особе погинуле

Region

Tragedija u Sloveniji: Automobil udario u kuću, tri osobe poginule

1 d

0
Азра Софтић погинула је у саобраћајној несрећи која се догодила јутрос рано на путу Сарајево-Пале,

Hronika

Poznat identitet žene koja je poginula u saobraćajnoj nesreći na putu Sarajevo-Pale

1 d

0

Više iz rubrike

Епстајн вечера

Svijet

Epstajnov imejl iz 2015: „Večeras sam sa Maskom, Tilom i Zakerbergom“

1 h

0
Епстајн и Чомски

Svijet

Supruga Noama Čomskog o aferi Epstajn: Bili smo nepažljivi

1 h

0
Вођа љетњег кампа осуђен на затвор због дрогирања и сексуалног злостављања младих дјечака

Svijet

Vođa ljetnjeg kampa osuđen na zatvor zbog drogiranja i seksualnog zlostavljanja mladih dječaka

2 h

0
Снажан земљотрес погодио Боливију!

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Boliviju!

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

41

Stevanović: Kada su vidjeli Blanušu i Trivićku, ljudi su se okrenuli i nagrnuli sa nama

20

38

Karan - Blanuša: Rezultati izbora po gradovima i opštinama

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner