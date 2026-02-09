Logo
Roditelji dječaka koji je ubio vršnjaka nožem negirali krivicu

Izvor:

Tanjug

09.02.2026

17:11

Foto: Tanjug

U Višem sudu u Nišu danas je završeno pripremno ročište pred početak suđenja M. M. i M. M, roditeljima 13-godišnjeg dječaka koji je ubio svog vršnjaka 2023. godine u Niškoj Banji.

Početak suđenja u dijelu koji je otvoren za javnost je zakazan za 9. mart, kada bi okrivljeni trebalo detaljno da iznesu odbranu.

Na današnjem pripremnom ročištu stranke u postupku su iznijele uvodna izlaganja, dok su okrivljeni kratko negirali krivicu.

Pripremno ročište je bilo zatvoreno za javnost, dok je tužilaštvo predložilo da tokom cijelog suđenja javnost bude isključena, o čemu će odlučiti sudsko vijeće do narednog suđenja.

Sa druge strane punomoćnik oštećenih, porodice Simić, čiji je sin ubijen, Saša Knežević je sudu predložio da suđenje bude otvoreno za javnost.

M. M. i M. M. su optuženi za izvršenje krivičnog dela teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Dječak iz Niške Banje je svog drugara 5. oktobra 2023. godine nasmrt izbo nožem.

On je krivično neodgovoran jer u trenutku izvršenja krivičnog djela nije imao navršenih 14 godina.

