Roditelji dječaka koji je ubio vršnjaka nožem negirali krivicu

U Višem sudu u Nišu danas je završeno pripremno ročište pred početak suđenja M. M. i M. M, roditeljima 13-godišnjeg dječaka koji je ubio svog vršnjaka 2023. godine u Niškoj Banji.

Početak suđenja u dijelu koji je otvoren za javnost je zakazan za 9. mart, kada bi okrivljeni trebalo detaljno da iznesu odbranu.

Svijet "Makron pravi predstavu"

Na današnjem pripremnom ročištu stranke u postupku su iznijele uvodna izlaganja, dok su okrivljeni kratko negirali krivicu.

Pripremno ročište je bilo zatvoreno za javnost, dok je tužilaštvo predložilo da tokom cijelog suđenja javnost bude isključena, o čemu će odlučiti sudsko vijeće do narednog suđenja.

Sa druge strane punomoćnik oštećenih, porodice Simić, čiji je sin ubijen, Saša Knežević je sudu predložio da suđenje bude otvoreno za javnost.

M. M. i M. M. su optuženi za izvršenje krivičnog dela teško djelo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Hronika Užas u Sarajevu: Djecu tjerali na prosjačenje, kažnjavali ih ako ne donesu 50 KM

Dječak iz Niške Banje je svog drugara 5. oktobra 2023. godine nasmrt izbo nožem.

On je krivično neodgovoran jer u trenutku izvršenja krivičnog djela nije imao navršenih 14 godina.