Тројка тјерала дјецу на просјачење, ево колико их робије чека

Извор:
АТВ
20.01.2026
14:21
Коментари:0
Кантонални суд у Тузли, у кривичном предмету против четири особе оптужене за кривично дјело Трговина људима, а везано за искориштавање дјеце ради присилног просјачења, донио је и јавно објавио првостепену пресуду којом су три оптужена оглашена кривим.
Суд је изрекао казне затвора за М.С. и М.А. за продужено кривично дјело Трговина људима, казну затвора у трајању од по десет година и Г.В. за кривично дјело Трговина људима, казну затвора у трајању од пет година.
Оптужени су оглашени кривим што су у периоду од маја 2022. до октобра 2024. године на подручју Градачца, у намјери стицања противправне имовинске користи, присиљавали више своје дјеце и малољетних особа на просјачење, као и да су неколико пунољетних особа тјерали на присилан рад и просјачење на одређеним локацијама у Дервенти.
Хроника
Царинском службенику година дана затвора због примања дара
Према оптуженом Е.А. одбијена је оптужба за кривично дјело Трговина људима.
Након изрицања пресуде, према оптуженим М.С., М.А. и В.Г. је продужен притвор, тако да исти може трајати најдуже девет мјесеци, рачунајући од дана изрицања пресуде.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму