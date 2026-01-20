Logo
Тројка тјерала дјецу на просјачење, ево колико их робије чека

Извор:

АТВ

20.01.2026

14:21

Тројка тјерала дјецу на просјачење, ево колико их робије чека
Фото: Unsplash

Кантонални суд у Тузли, у кривичном предмету против четири особе оптужене за кривично дјело Трговина људима, а везано за искориштавање дјеце ради присилног просјачења, донио је и јавно објавио првостепену пресуду којом су три оптужена оглашена кривим.

Суд је изрекао казне затвора за М.С. и М.А. за продужено кривично дјело Трговина људима, казну затвора у трајању од по десет година и Г.В. за кривично дјело Трговина људима, казну затвора у трајању од пет година.

Оптужени су оглашени кривим што су у периоду од маја 2022. до октобра 2024. године на подручју Градачца, у намјери стицања противправне имовинске користи, присиљавали више своје дјеце и малољетних особа на просјачење, као и да су неколико пунољетних особа тјерали на присилан рад и просјачење на одређеним локацијама у Дервенти.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Царинском службенику година дана затвора због примања дара

Према оптуженом Е.А. одбијена је оптужба за кривично дјело Трговина људима.

Након изрицања пресуде, према оптуженим М.С., М.А. и В.Г. је продужен притвор, тако да исти може трајати најдуже девет мјесеци, рачунајући од дана изрицања пресуде.

