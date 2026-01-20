Logo
Large banner

Poznat razlog zašto su građani Bijeljine ponovo bez grijanja

20.01.2026

14:39

Komentari:

0
Познат разлог зашто су грађани Бијељине поново без гријања
Foto: ATV

Građanima Bijeljine koji se griju putem Gradske toplane ponovo su hladni radijatori, a iz ovog preduzeća sada kažu da je razlog za to zastoj u dopremanju uglja iz RiTE "Ugljevik".

- U toku dana očekuje se normalizacija u isporuci grijanja - objavljeno je na sajtu Toplane, uz "zahvalnost građanima za strpljenje".

Stanovnici Bijeljine, koji su korisnici usluga Gradske toplane, zaista su imali strpljenja, budući da su od 15. oktobra, kada je počela sezona, više bez grijanja nego što su ga imali.

Radijatori su bili hladni i tokom proteklih praznika iako je temperatura vazduha išla i do minus 16 stepeni Celzijusovih.

jabukovo sirce

Zdravlje

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno koristiti

Iz Toplana su to što nema grijanja pokušavali da opravdaju nedostatkom uglja, pa njegovim neodgovarajućim kvalitetom, kvarovima na jednom, pa na oba kotla.

Jedino što nisu rekli zašto na vrijeme nisu nabavili ugalj za sezonu grijanja i sanirali probleme na mreži.

Skupština grada Bijeljina na vanrednoj sjednici zatražila je od gradonačelnika Ljubiše Petrovića da smijeni direktora Toplane Gorana Vučkovića, a od istražnih organa da ispitaju nabavku uglja prethodnih godina i izvrše reviziju poslovanja.

Na sjednici su govorili i direktori Osnovne škole "Sveti Sava", dječijeg vrtića "Dragan i Zoran ", koji su iznijeli probleme sa kojima su se susreli jer je tim ustanovama onemogućen nesmetan rad.

Podijeli:

Tagovi:

grijanje

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Укинуте епизоде "узбуна" и "упозорење"

Gradovi i opštine

Ukinute epizode "uzbuna" i "upozorenje"

3 h

0
Штап Светог Јована

Gradovi i opštine

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

5 h

0
Грађани Бијељине поново без гријања

Gradovi i opštine

Građani Bijeljine ponovo bez grijanja

7 h

0
Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Gradovi i opštine

Radosno: Veliki bejbi bum u gradu u Srpskoj

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

48

Netfliks objavio novu ponudu za Varner Bros: 72 milijarde dolara

15

42

NASA objavila posebnu vest za sve: "Da li ste među njima?"

15

32

Prvo oglašavanje Aleksandra Kosa poslije privođenja

15

29

Iranci kreću u džihad?

15

27

Majka koja je bacila kćerkicu u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner