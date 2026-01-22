Logo
Чолић открио коју пјесму не пјева на концертима, написао ју је Ђорђе Балашевић

Извор:

Телеграф

22.01.2026

18:14

Коментари:

0
Фото: Youtube

Балканска звијезда Здравко Чолић, гостујући у популарној македонској емисији "Еден на еден", отворио је душу о пјесмама које су обиљежиле његову каријеру, али и о онима које му је жао што није он потписао.

Међу хиљадама хитова које је чуо и отпевао, Чола је издвојио један наслов као апсолутни врхунац емоције и пјесничког умијећа - нумеру коју је за њега написао Ђорђе Балашевић - „Сачувај ме, Боже, њене љубави“.

Химна сваке искрене љубави

Чолић није штедео ријечи хвале за „панонског морнара“, истичући да је ова пјесма много више од обичне композиције. Према његовим ријечима, то је најискренија исповијест коју један мушкарац може упутити вољеној жени.

balasevic

Сцена

Ђоле Балашевић није писао пјесме Лепој Брени

„То је пјесма коју ја не пјевам, а коју бих волио да сам ја отпјевао. Ђорђе Балашевић ју је написао својој жени, Ољи. Али, вјерујте ми, сваки човјек би ту пјесму могао написати својој супрузи. Не постоји боља пјесма коју сам икада чуо у животу“, признао је Чолић са сетом у гласу.

Зашто је Чола не пјева на концертима?

Иако би публика широм региона без сумње била одушевљена да чује „Сачувај ме, Боже, њене љубави“ у Чолићевој интерпретацији, легендарни пјевач је објаснио зашто је она ријетко, или готово никад, део његовог концертног репертоара. Разлог је, како каже, превелики емотивни набој који пјесма носи.

balasevic

Сцена

Оливера Балашевић открила због чега је вратила дјевојачко презиме

„Ја је не пјевам на концерту јер, кад ту пјесму отпјеваш, након ње једноставно нема даље. Послије ње можеш само да идеш кући да спаваш. Толико емоција има у њој да се читав концертни набој ту завршава“, објаснио је Здравко.

(Телеграф)

